auto motor und sport listet die besten Kfz-Werkstätten in Deutschland

Erstmals erhalten die Leserinnen und Leser voneine umfangreiche Orientierung bei der oft schwierigen Suche nach der geeigneten Werkstatt für ihr Fahrzeug. In Kooperation mit dem Institut QuantiQuest entstand die Übersichtmit den besten rund 1.800 Betrieben. Sie alle erfüllen die strengen Kriterien der Studie.Die aktuelle Ausgabe vonbietet auf acht Seiten detaillierte Informationen rund um die Werkstattsuche und die Ergebnisse der Studie. Heft 21/2024 ist ab heute im Handel erhältlich (auch als E-Paper) oder unter shop.motorpresse.de . Aufgeführt sind zudem die rund 1.800 qualifizierten Betriebe unter www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/werkstatt/top-werkstaetten-2025-die-qual-der-werkstattwahl/ „Eine Fahrt in die Werkstatt wird oft von einem mulmigen Gefühl begleitet, vor allem beim ersten Besuch. Werde ich gut und fair beraten? Ist das Service-Team mit der sich ständig weiterentwickelten Technik auf dem aktuellen Stand? Erhalte ich Transparenz über die zu erwartenden Kosten und tatsächlich notwendigen Leistungen? Diese Fragen fahren mit und darauf wollen wir mit der Erhebungim Vorfeld Antworten geben“, sagt Carina Belluomo, Redakteurin im Ressort Mobilität & Service bei, die diese Studie redaktionell begleitet hat. „Insgesamt lässt die Auswertung darauf schließen, dass die Qualität der Werkstätten überwiegend sehr positiv wahrgenommen wird. Auffällig ist außerdem: Der Anteil an freien Betrieben beläuft sich bei den 1800 Top-Werkstätten auf zwei Drittel. Damit haben sie sich besser geschlagen als die Vertrags- und Servicepartner.“Zur Erhebung von Basisinformationen erhielten rund 38.000 Werkstattbetreiber zunächst konkrete Fragen zu ihren Leistungen, Zertifizierungen und Weiterbildungen oder der Ersatzteilverfügbarkeit. Zudem wurden Standorte, Markenbindung, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt. Zur Bewertung der Werkstätten kam künstliche Intelligenz zum Einsatz: Mittels eines trainierten Sprachmodells („Large Language Model“) konnten rund 3,5 Millionen Kundenurteile ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach zehn Haupt- und sechs Zusatzkategorien analysiert werden. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Tonalität der Bewertungen: positiv, neutral, negativ. Die Qualität der Ergebnisse unterlag einer kontinuierlichen manuellen Überprüfung durch ein speziell ausgebildetes Experten-Team, das sowohl die Kodierung als auch das Sprachmodell der Studie stetig optimierte.Erhoben und ausgewertet wurden insbesondere folgende Kriterien: