auto motor und sport baut Position als Nr. 1 in Auflage und Reichweite der Auto-Kaufzeitschriften weiter aus

Mit einem Verkauf von 316.000 Exemplaren im IVW-Quartal 4/24 und somit einem Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum baut auto motor und sport seine Position als klare Nr. 1 in Auflage und Reichweite der Auto-Kaufzeitschriften in der DACH-Region weiter aus*. Diese bildet sich auch im digitalen Zeitschriften-Kiosk Readly ab, in dem auto motor und sport 2024 das meistgelesene Magazin in der Kategorie „Cars & Motoring“ war und mit dem Readly-Award „Top Title“ ausgezeichnet wurde.



Einen beeindruckenden Erfolg erzielte zudem die erste Ausgabe nach dem Facelift: Mit modernerem Layout, hochwertigerer Ausstattung und erweitertem Themenspektrum erzielte die 1/2025 im Einzelverkauf ein Plus von 8,6 Prozent zum Vorjahr und ist damit die erfolgreichste Heftfolge der vergangenen drei Jahre. Auch werbetreibende Unternehmen und Agenturen hat das Facelift der Marke überzeugt: Mit über 30 Anzeigenseiten ist die Premierenausgabe die bestgebuchte Ausgabe der vergangenen zehn Jahre.



„Bereits jetzt erreichen wir mit der Marke auto motor und sport jeden Monat insgesamt über 10 Millionen Menschen“, sagt Michael Samak, Board-Mitglied und im Unternehmen für Märkte und Erlöse verantwortlich. „Mit weiteren Initiativen wie dem Ausbau der PLUS-Modelle, unserer Präsenz auf YouTube, im Web und in den sozialen Netzwerken sowie dem Ausbau des Siegel- und Lizenzgeschäfts entwickeln wir auto motor und sport zur einer der führenden journalistischen Mega-Brands.“



* Auflage IVW Q4/2024 (Gesamtverkauf), Reichweite AWA 2024 & ma 2024 Pressemedien II, Leser pro Ausgabe

** Brutto-Multi-Channel-Reichweite, Stand September 2024 (Verlagsangabe)

(lifePR) (