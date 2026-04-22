Women’s Health-Jubiläum: 15 inspirierende Frauen feiern das Motto „Stronger Together“

„Stronger Together“ – Women’s Health feiert 15. Geburtstag, und das JubiläumsMotto fasst es perfekt zusammen: Women’s Health ist Deutschlands große Medienmarke für starke Frauen – und das ganz sicher nicht nur im körperlichen Sinn. Women’s Health inspiriert und motiviert Frauen, es gemeinsam zu schaffen, jeden Tag voranzukommen und sich den eigenen Zielen ein weiteres Stückchen zu nähern.



„Stärke hat viele Gesichter: Laut oder leise, sichtbar oder ganz für sich“, sagt Franziska Bruchhagen, Chefredakteurin der Women’s Health. „Manchmal entsteht sie durch Disziplin – und manchmal durch das Loslassen davon.“ Nur selten jedoch zeige sich Stärke in Form von Perfektion: „Sie ist echt. Und sie wächst – besonders dann, wenn wir sie teilen!“



Im extrastarken Jubiläumsheft von Women’sHealth (03/26, ab sofort im Handel und außerdem unter shop.motorpresse.de erhältlich, auch als ePaper) verraten 15 Frauen unter dem Motto „Stronger Together“ ihre ganz persönlichen inspirierenden Ideen für innere und äußere Stärke, unter ihnen Social-Media-Star Pamela Reif („Oft hilft es, sich vorzustellen, wie sich die beste Version von sich selbst verhalten würde.“), Creatorin und Buchautorin Christl Clear („Gemeinschaft ist unglaublich wichtig. Wir brauchen uns, und es ist okay, sich gegenseitig zu helfen, auch wenn man dazu keine Lust hat.“) oder die 86-jährige FitnessInfluencerin Erika Rischko („Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht um Kontinuität!“).



Dazu gibt’s das exklusive Interview mit Coverstar Victoria Swarovski. Auf sieben Seiten verrät die Moderatorin von „Let’s Dance“ und des größten Live-Events der Welt (dem ESC-Finale in Wien), warum sie kein Lampenfieber kennt, welche Fitness- und Schlafroutinen sie stärken, wie sie mit Hass-Botschaften im Netz umgeht und warum sie einen Jagdschein machen möchte.



Und als Extra erwartet die Leserinnen der Jubiläumsausgabe das große Extraheft zum Thema Longevity – damit die nächsten 15 Jahre ebenso stark werden. Mindestens!

(lifePR) (