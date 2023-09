Wenn die Kofferraumstützen schlapp machen

Selbst repariert: Worauf man beim Tausch der Stützen achten muss

Ihre wichtige Funktion fällt erst auf, wenn einem die Kofferraumklappe auf den Kopf fällt oder beim Beladen immer wieder zufällt: Per Gasdruck drücken zwei Stützen die Kofferraumklappe nach oben und halten sie dort, damit man in Ruhe sein Gepäck oder Einkäufe verstauen kann. Doch oft halten die Stützen nicht ein Autoleben lang. In der neuen Ausgabe 22 schildert die Zeitschrift AUTO Straßenverkehr, wie man die Stützen leicht selbst wechseln kann, und worauf man achten sollte.



Defekte Stützen: Mit der Zeit entweicht der Gasdruck durch die beanspruchten Dichtungen, so dass den Stützen die Kraft fehlt, um die schwere Kofferraumklappe oben zu halten und beim Schließen die Abwärtsbewegung zu dämpfen. Das Ende der Lebensdauer deutet sich an, wenn sich an der normalerweise glänzenden Kolbenstange ein Schmutzfilm bildet. Immerhin kann man die Stützen leicht selbst tauschen.



Kauf der Stützen: Es ist gar nicht so banal, die richtigen Stützen zu finden. Denn je nach Modell und Baujahr unterscheiden sich die Stützen durch ihre Tragkraft. So gibt es für den VW Bulli T5 je nach Baujahr teils mehr als vier unterschiedliche Muster. Das ist verständlich, weil die Heckklappe eines Transporters leichter ist als die eines California mit Fahrradträgern. Man sollte immer beide Stützen gleichzeitig wechseln, damit sie die gleiche Hebekraft besitzen.



Alte Stützen ausbauen: Dazu braucht man einen Schlitzschraubendreher und einen Helfer. Der stellt sich unter die geöffnete Heckklappe und drückt sie sanft nach oben, sodass die Heber entlastet sind. Mit dem Schraubendreher löst man nun am unteren und oberen Teil des alten Gasdruckhebers die kleinen Halteklammern. Dann lässt sich die Gasfeder einfach nach außen abziehen. Das kann auch mit etwas Kraft verbunden sein (keine Gewalt!).



Neue Stützen einbauen: Nach dem Lösen der alten Stützen sollte die Kugelköpfe an der Karosserie gereinigt werden. Bei den Neuteilen sollte man darauf achten, dass die Pfanne mit ausreichend Fett geschmiert ist. Bei der Montage muss man auf die richtige Position achten: Die Kolbenstange sitzt unten, der Zylinder oben. Sitzen die Stützen richtig, müssen sie wieder mit den Klammern gesichert werden. Man sollte immer die neuen Sicherungsklammern verwenden, die im Lieferumfang enthalten sind. Der gesamte Tausch dürfte nicht einmal zehn Minuten dauern.



Tipp: Man solle in jedem Fall die Stützen auf beiden Seiten wechseln, um eine gleichmäßige Unterstützung zu erreichen.



Redakteur: Dani Heyne