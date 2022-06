Vor dem Urlaub: Das sollte man beim Auto checken

Wischerblätter reinigen, Öl und Kühlflüssigkeit überprüfen

Wer demnächst mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte vorher mehr als Wischwasser nachfüllen oder Ölstand messen. Was man selbst tun kann, beschreibt die Zeitschrift AUTO Straßenverkehr in ihrer neuen Ausgabe 15.



Kühlerflüssigkeit: Die wenigsten Autofahrer überprüfen regelmäßig das Kühlwasser. Der Stand im Ausgleichsbehälter im Motorraum sollte bei kaltem Motor zwischen Minimum und Maximum liegen. Die Flüssigkeit ist entweder blau, grün oder rötlich. Entsprechend muss man im Zubehörhandel nachkaufen. Mischen sollte man die Farben nicht, denn die Additivpakete, die für die Färbung sorgen, stören sich in ihrer Wirkung. Das senkt den Korrosionsschutz, verringert die Schmierung der Wasserpumpe oder erzeugt Ablagerungen, welche die Kühlkanäle verstopfen. Die Konzentration von Frostschutz im Kühlwasser sollte zwischen 30 und 60 Prozent betragen. Wenn man im Verhältnis 1:1 nachfüllt, ist man auf der sicheren Seite. Mischen kann man mit destilliertem Wasser oder kalkarmen Leitungswasser.



Motoröl: Die Prüfung des Ölstandes ist ein Muss vor einer langen Fahrt. Öl schmiert den Motor und reduziert die mechanische Reibung. Zudem schützt es Metallflächen vor Korrosion. Das muss bei Vollgas genauso funktionieren wie im Stau und bei einem Kaltstart. Am Öl sollte man also nicht sparen. Wer sichergehen will, sollte immer ein Öl benutzen, das in der Betriebsanleitung genannt wird. Prinzipiell dürfen unterschiedliche Öle gemischt werden, auch Mineral- und Synthetiköl. Wenn sich kein Öl der gleichen Qualitätsklasse findet, sollte ein besseres Öl eingefüllt werden.



Scheiben: Verschmutzte Scheiben stellen die Scheibenwaschanlage des Autos im Sommer vor große Herausforderungen. Auf der Scheibe lagert sich rasch eine klebrige Mischung aus Proteinen und Kohlenhydraten ab. Diese Rückstände von Insekten werden bei Regen zu einer Schmiere, die die Sicht verschlechtert. Nur gute Reiniger sorgen da schnell für Abhilfe, egal ob Fertigmischung oder Konzentrat. Deutlich unterscheiden sie sich jedoch im Preis. Konzentrate kosten deutlich unter einem Euro pro Liter fertige Lösung, Fertigmischungen zum Teil drei Euro und mehr.



Scheibenwischer: Haben die Scheibenwischer den Winter gut überstanden? Vor dem Urlaub sollte man die Wischer prüfen. Denn sie sollen bei Starkregen ebenso bestehen wie bei einer völlig verschmutzten Scheibe. Schlieren auf der Frontscheibe, ein unsauberes Wischbild oder ratternde Wischer zeigen, dass die Wischer am Limit sind und getauscht werden sollten. Manchmal müssen die Wischer aber auch nur richtig gereinigt werden. Dann sorgen ein paar Tropfen Spülmittel sowie Haushaltspapier oder Schwamm für schlierenfreie Sicht. Sind die Wischergummis eingerissen oder verhärtet, muss ein neuer Scheibenwischer her.



Klimaanlage: Auch auf die Klimaanlage sollte man einen Blick werfen. Man sollte sie regelmäßig einschalten, damit alle Systemkomponenten ausreichend geschmiert werden und das Kondenswasser, das sich im Sommer bildet, beseitigt wird. Dabei werden auch Verunreinigungen im Verdampfer weggespült. Eine Klimaanlage verliert pro Jahr bis zu zehn Prozent des Kühlmittels, so dass man die Klimaanlage spätestens nach vier Jahren warten sollte. Wenn die Kühlleistung sinkt oder unangenehme Gerüche in den Innenraum strömen, ist schon früher eine Wartung fällig.