Volvo-Chef: Wer keine Verbrenner hat, verliert Märkte

CEO Rowan: Elektromobilität entwickelt sich sehr unterschiedlich

Wegen der weltweit unterschiedlichen Entwicklung der Elektromobilität belässt Volvo Verbrenner- und Hybridmodell weiter im Sortiment. Volvo-Chef Jim Rowan ist sogar der Meinung, dass Hersteller, die sich ganz aus dem Verbrenner zurückziehen, ganze Märkte verlieren. „Wir pushen BEV, haben aber auch MHEV und PHEV im Angebot, je nachdem, was der Markt verlangt“, sagte Rowan der Zeitschrift auto motor und sport. Selbst in Europa gebe es Regionen, in denen der Verbrenner noch länger eine wichtige Rolle spielen werden. „Der Norden elektrifiziert schnell, der Süden braucht etwas länger, wird noch eine ganze Zeit MHEV und PHEV verlangen“, so Rowan. „Wer ausschließlich elektrische Autos anbietet, verliert bestimmte Märkte. Deswegen balancieren wir das.“ Dennoch gebe Volvo das Ziel nicht auf, 2030 vollelektrisch zu sein.



Deshalb werde Volvo auch keine neuen Plug-in-Hybrid-Modelle mehr entwickeln, sondern nur noch vorhandene Modelle verbessern. „Wir haben die Plug-in-Hybride XC60 und XC90 gerade mit einer Dreilagen-Batterie ausgerüstet, um deren elektrische Reichweite zu steigern. Dabei nutzen wir den gleichen Bauraum, haben aber Zellchemie und Elektronik verbessert, der XC60 hat jetzt um die 70 Kilometer elektrische Reichweite.“