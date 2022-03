Vodafone-Chef: Teile der Industrie interessieren sich zu wenig für 5G

Deutschlandchef Ametsreiter: Auch für E-Mobilität ist 5G unverzichtbar

Teile der Industrie bereiten sich nach Einschätzung des Vodafone-Deutschlandchefs Hannes Ametsreiter zu wenig auf die Chancen vor, die das neue schnelle 5G-Netz bietet. „Dabei können diese Technologien unsere Wirtschaft langfristig an die Spitze bringen. Manchmal wundert es mich, wie wenig sich viele Unternehmen bis heute damit auseinandersetzen“, sagte Ametsreiter im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport. „Mittelfristig werden diese Technologien an sehr vielen Stellen zum Einsatz kommen, weil sie eine neue Qualität bringen.“ Die blitzschnellen Reaktionszeiten von 5G böten völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. „Wir erreichen heute Latenzzeiten von zehn Millisekunden, und es wird noch schneller. Wir sprechen dann von Geschwindigkeiten, mit denen auch unser menschliches Nervensystem reagiert.“



So habe Porsche Entwicklungszeiten verkürzen und damit Kosten senken können, weil die Daten von Testfahrten noch während der Fahrten übertragen werden. „Früher mussten die Ingenieure, wenn sie eine Testfrequenz gefahren sind, jedes Mal zurück in die Box fahren, und die Fahrzeuge dort mit Computern verbinden, um wichtige Daten zu übertragen. Heute übermitteln die Autos schon während der Testfahrten permanent Live-Daten über das 5G- Netz.“ Die Ingenieure könnten jetzt sofort auf die Daten reagieren und damit arbeiten. „Das bringt Produktivitätsvorteile.“



Auch die Verkehrssicherheit profitiere massiv von 5G. „Autos warnen sich dann gegenseitig vor Gefahrensituationen, um Unfälle zu vermeiden – zum Beispiel, wenn ein Fußgänger hinter einem parkenden Auto plötzlich die Straße überquert. Damit das gelingen kann, müssen sich Kameras, Karten- und Cloudsysteme sowie 5G optimal ergänzen“, so Ametsreiter. Inzwischen würden per 5G aber nicht mehr nur Autos vernetzt. „Autos, E-Bikes, Wasserzähler und Ampeln tauschen Daten aus.“



Auch für die Elektromobilität sei 5G unverzichtbar. „Wichtig ist, dass die Ladepunkte nicht nur verfügbar sind, sondern dass wir auch wissen, ob sie frei oder belegt sind“, erklärt der Vodafone-Chef. „Diese Information müssen wir auf unserem Handy abrufen können. Und schließlich müssen die E-Ladesäulen zu jeder Zeit mit ausreichend grüner Energie versorgt sein. Mit dem Umstieg auf nachhaltige Energien wird die Stromgewinnung immer dezentraler. Es kommt zu Schwankungen bei der Einspeisung und bei der Nutzung. Diese Schwankungen müssen wir bestmöglich ausgleichen, sodass die Energie überall dort, wo wir sie benötigen, auch verfügbar ist. Dafür brauchen wir Intelligenz durch Daten, Intelligenz durch Technologie und Innovationen.“



Redakteure: Birgit Priemer und Martin Ehrenfeuchter