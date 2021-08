VW verabschiedet sich vom Kupplungspedal

Volkswagen verabschiedet sich von der Handschaltung und dem Kupplungspedal. Die 3. Generation des Tiguan, die 2023 auf den Markt kommt, wird nicht mehr mit Handschaltung angeboten. Damit entfällt auch das Kupplungspedal. Künftig will VW nur noch Automatikgetriebe anbieten. Damit spart VW die Kosten für die Weiterentwicklung der traditionellen Getriebetechnik ein. Auch andere Modelle werden mit der nächsten Generation ohne Handschaltung angeboten, berichtet die Zeitschrift auto motor und sport in ihrer aktuellen Ausgabe. Das gilt auch für den VW Passat, der ebenfalls 2023 in der neunten Generation ohne Handschaltung und Kupplungspedal ausgeliefert wird. Zudem will VW den Passat nur noch als Kombi anbieten, die Stufenhecklimousine wird aus der Modellpalette gestrichen.



Redakteur: Michael Pfeiffer

