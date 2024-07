VW reduziert schon ab 2026 Investitionen in Verbrenner

Bereits in anderthalb Jahren will der Volkswagen-Konzern die Investitionen in Verbrennermodelle reduzieren und sich komplett auf Autos mit Elektroantrieben konzentrieren. „Wir planen, bis 2025 in die letzte Generation von Modellen mit Verbrennungsmotoren zu investieren und danach diese Investitionen zu verringern“, kündigte der Entwicklungsvorstand des VW-Konzerns, Michael Steiner, im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport an. „Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist.“



Zwar werde Volkswagen noch wettbewerbsfähige Modelle mit Verbrennungsmotor anbieten, um „flexibel auf Nachfrageveränderungen reagieren zu können“, so Steiner. „Klar ist aber auch, dass wir unsere mittel- und langfristigen CO 2 -Ziele für die Flotte erfüllen müssen. Unsere Hauptrichtung ist deshalb die Elektromobilität, flankiert von möglichen Maßnahmen wie E-Fuels, beispielsweise für Sonderlösungen und Nischenfahrzeuge.“

(lifePR) (