Pressemitteilung BoxID: 802378 (Motor Presse Stuttgart)

VW denkt an GTI-Varianten der elektrischen ID-Reihe

Rabe: "Eine sportliche Variante wäre sehr reizvoll" - Golf IX mit Benzinmotor ist schon in Arbeit

Die erfolgreiche Golf-GTI-Reihe könnte künftig auch als Elektrovariante fortgesetzt werden. Der ID.3 könnte zu einem solchen GTI-Modell weiterentwickelt werden, deutet Matthias Rabe, Chief Technology Officer der Marke Volkswagen, im Gespräch mit der Zeitschrift AUTO STRASSENVERKEHR an. „Der ID.3 hat generell Heckantrieb, und die Maximalleistung liegt ja schon bei 204 PS“, so Rabe. „Durch die Batterie zwischen den Achsen liegt der Schwerpunkt tiefer und der ID.3 ist schön kompakt. Eine sportliche Variante wäre sehr reizvoll.“



Aktuell arbeitet VW bereits an der nächsten Golf-Generation, die weiterhin mit einem traditionellen Antrieb auf den Markt kommen wird. VW habe „mit ersten Planungen zum Golf IX bereits begonnen“, so Rabe. „Das Golf-Segment ist ja immer noch sehr stark; logisch, dass wir da weiterhin vertreten sein werden.“ Auch die nächste Golf-Generation werde von einem Verbrenner angetrieben. „Wenn wir beim Golf die übliche Laufzeit von circa sieben Jahren zugrunde legen, könnten wir mit dem Golf IX also 2026 starten. Wir haben ja gesagt, dass wir bis 2040 Verbrenner verkaufen wollen, aus heutiger Sicht also noch 20 Jahre.“ Allerdings werde es in der Übergangsphase mehr Plug-in-Hybrid-Modelle geben. VW werde „in der Übergangsphase auch unsere Verbrenner intensiver elektrifizieren“, so Rabe. „So wie beim neuen Golf GTE, der im Zyklus bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren kann.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (