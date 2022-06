VW-Markenchef Ulbrich: Aero B wird 700 km Reichweite schaffen

ID.4 lädt schneller durch Update - Studie ID.Life geht 2025 in Serie

Das nächste rein elektrisch betriebene Modell von VW mit dem Projektnamen Aero B wird nach Aussage von VW-Markenchef Thomas Ulbrich deutlich höhere Reichweiten erreichen als ID.3 und ID.4. Dank des limousinenartigen Designs und einem „günstigen cW-Wert werde der Aero B „eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern nach WLTP ermöglichten“, kündigt Ulbrich im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport MO/OVE an. „Ich glaube übrigens nicht, dass man hier höher gehen muss. Unsere Autos mit heute 420 bis 550 Kilometern Reichweite sind schon sehr alltagstauglich. Da ist es sinnvoller, in die Technologie des Schnellladens zu investieren.“



Durch Updates will VW beim ID.4 die aktuelle Ladeleistung erhöhen. „Wir sind beim ID.4 jetzt bei 125 kW. Durch die Software-Updates, die wir jetzt bringen, kommen die Fahrzeuge durchaus über 145 kW, in gewissen Betriebszuständen auch durchaus mal mehr. Und das ist noch nicht das Ende. Die 400-Volt-Technologie ist physikalisch in der Lage, bis um die 200 kW zu laden. Und da werden wir sukzessive auch hinkommen.“



Bestätigt hat Ulbrich, dass die auf der vergangenen IAA in München gezeigte Kleinwagen-Studie ID.Life 2025 auf den Markt kommen wird. „Ja, das Fahrzeug wird kommen, weil dieses Einstiegssegment eines vollwertigen Autos für vier Personen plus Gepäck mit Reichweiten um die 350 Kilometer und einem Einstiegspreis zwischen 20.000 und 25.000 Euro wichtig ist.“ Das Modell werde es nicht nur von VW geben, sondern auch von Seat und Skoda.