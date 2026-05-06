VW-Chef Schäfer will Zusammenarbeit mit Max Kruse Racing ausbauen

VW will die Zusammenarbeit mit dem Rennstall des früheren Fußball-Profis Max Kruse ausbauen. Obwohl VW seit der Schließung der eigenen Motorsport-Tochter 2020 offiziell keinen Motorsport betreibt, kündigt VW-Markenchef Thomas Schäfer an, die Präsenz im Motorsport auszubauen. „Seit 2020 gibt es bei Volkswagen keinen Werks‑Motorsport mehr – eine bewusste strategische Entscheidung. Motorsport ist für uns dennoch eine starke und glaubwürdige Plattform für unsere sportlichen Modelle – besonders am Nürburgring“, so Schäfer im Gespräch mit auto motor und sport. „Mit Max Kruse Racing arbeiten wir eng zusammen und sehen klares Potenzial, diese Partnerschaft weiter auszubauen.“



Schon jetzt werde Max Kruse Racing in die Entwicklung der sportlichen VW-Modelle einbezogen. „Diese Partnerschaft ist kein Marketing, sondern echtes Motorsport-Handwerk“, betont der VW-Markenchef. „Max Kruse Racing steht für Nähe zur Serie und technische Substanz. Benjamin Leuchter (Fahrer, die Red.) verbindet beides: tief in die Entwicklung unserer GTI- und R-Modelle eingebunden, mit großer Motorsport- und Nürburgring-Erfahrung. Genau das macht die Zusammenarbeit authentisch.“



Eine besondere Rolle spiele für VW der Nürburgring. „Der Nürburgring ist die Bühne für den GTI: Emotion, Leistung, Geschichte. 2026 gehen wir den nächsten Schritt – 50 Jahre GTI und die Weltpremiere unseres ersten vollelektrischen GTI, des ID. Polo GTI. Wir bringen die GTI-DNA jetzt ins elektrische Zeitalter und feiern das mit unseren Fans.“



Redakteur: Jens Dralle

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