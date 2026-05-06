VW-Chef Schäfer will Zusammenarbeit mit Max Kruse Racing ausbauen
Schäfer: „Der Nürburgring ist die Bühne für den GTI“
Schon jetzt werde Max Kruse Racing in die Entwicklung der sportlichen VW-Modelle einbezogen. „Diese Partnerschaft ist kein Marketing, sondern echtes Motorsport-Handwerk“, betont der VW-Markenchef. „Max Kruse Racing steht für Nähe zur Serie und technische Substanz. Benjamin Leuchter (Fahrer, die Red.) verbindet beides: tief in die Entwicklung unserer GTI- und R-Modelle eingebunden, mit großer Motorsport- und Nürburgring-Erfahrung. Genau das macht die Zusammenarbeit authentisch.“
Eine besondere Rolle spiele für VW der Nürburgring. „Der Nürburgring ist die Bühne für den GTI: Emotion, Leistung, Geschichte. 2026 gehen wir den nächsten Schritt – 50 Jahre GTI und die Weltpremiere unseres ersten vollelektrischen GTI, des ID. Polo GTI. Wir bringen die GTI-DNA jetzt ins elektrische Zeitalter und feiern das mit unseren Fans.“
Redakteur: Jens Dralle