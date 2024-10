VW-Chef Schäfer: Wir brauchen bezahlbare Preise

Der in die Krise geratene VW-Konzern, der möglicherweise zwei Werke schließen will, möchte mit bezahlbaren Modellen wieder Marktanteile zurückgewinnen und in die Erfolgsspur zurückkehren. Dazu sollen nach den Worten von VW-Markenchef Thomas Schäfer vor allem acht neue Elektromodelle wie der Kleinwagen ID.2 und mehr Sondermodelle ähnlich wie dem Concept-Car ID.3 Fire & Ice ihren Beitrag leisten, die VW bis 2027 auf den Markt bringt. „Die Autos werden super aussehen und haben technologisch das Zeug, den Markt richtig aufzumischen. Aber: Um das im extrem harten Marktumfeld zu schaffen, müssen wir unsere Fahrzeuge gewinnbringend produzieren und zu bezahlbaren Preisen auf die Straße bringen“, sagte Schäfer der Zeitschrift auto motor und sport. „Ich will Volkswagen zusammen mit meinem Team gestärkt wieder ganz an die Spitze bringen: Mit einem breiten, technologisch führenden VW-Portfolio, das im Volumenmarkt den Takt vorgibt und die Menschen begeistert.“



Dabei drückt VW auch zeitlich aufs Gaspedal: Die neuen Modelle sollen schneller als bisher auf den Markt kommen. Der ID.2 ist der erste VW, der laut auto motor und sport in 36 statt 50 Monaten entwickelt wird. Zudem besteht das Ziel, die Kosten pro Mannstunde in der Entwicklung um rund 40 Prozent zu senken bei gesunkener Zahl der Entwicklungsingenieure. Nach Meinung von VW-Entwicklungschef Kai Grünitz die Marke gut aufgestellt. „Für die kommenden Jahre haben wir ein breites, sehr attraktives Elektro-Portfolio in der Entwicklung, das in jedem einzelnen Modell zu 100 Prozent die VW Marken-Gene tragen wird. Besonders freue ich mich auf die Serienversion des ID.2all und etwas später unseren elektrischen ‚Volksstromer‘ für 20.000 Euro.“



Redakteur: Jens Dralle

