VW: Aus Kostengründen weniger Modellvarianten

Volkswagen plant in Zukunft seine Modell in weniger Ausstattungsvarianten anzubieten, um Kosten einzusparen. Das erste Modell, bei dem das zum Tragen kommt, ist die neue Generation des T-Roc, kündigte VW-Vertriebsvorstand Martin Sander im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe 4 der Zeitschrift auto motor und sport an. Der nächste T-Roc, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, werde „im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutlich vereinfachte Angebotsstruktur“ bekommen. „Damit nehmen wir Komplexität aus dem System und sparen entsprechend Kosten“, erklärt Sander.



Dennoch behalte der Kunde Wahlmöglichkeiten. „Allerdings sind der Variantenreduzierung auch Grenzen gesetzt, denn als Volumenanbieter, als Marktführer in Europa, brauchen wir ein breites Angebot. Es gibt Kunden, die wollen ein Auto mit Basisfeatures, und genauso gibt es Kunden, die Wert auf eine umfangreiche Ausstattung legen“, sagt der Vertriebsvorstand. „Deshalb wird Volkswagen nie komplett vorkonfigurierte Autos anbieten, bei denen man nur noch die Farbe und eine Felge wählen kann. Wir wollen dem Kunden weiter die Gelegenheit geben, sich sein individuelles Auto zusammenzustellen, aber nicht so komplex wie in den vergangenen Jahren.“



Redakteur: Jörn Thomas





