Toto Wolff begrüßt Cadillac-Einstieg

Den Einstieg der amerikanischen GM-Marke Cadillac 2026 in die Formel 1 hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff begrüßt. Cadillac mache die Formel 1 noch attraktiver. „Wenn Cadillac mit einem Werkseinsatz kommt und ein entsprechendes Marketing-Budget in die Formel 1 investiert, dann ist das ein Mehrwert für die Formel 1“, sagt Wolff im Gespräch mit der neuen Ausgabe von auto motor und sport. Zwar werde zunächst jedes Team Einnahmen verlieren, weil die Einnahmen auf elf Teams statt auf zehn verteilt werden. Doch Wolff bleibt optimistisch, dass sich am Ende der Einstieg für alle lohnt, sofern Cadillac eine ausreichend hohe Ausgleichssumme zahlt. „Wir wissen nicht, was Cadillac in die Formel 1 investieren wird. Die Ausgleichszahlung, die bei 450 Millionen Dollar liegen soll, ist zu niedrig. Das kompensiert nicht den direkten Einkommensverlust“, so Wolff. „Nur die Zeit wird zeigen, welchen Zugewinn der Sport mit einem elften Teilnehmer haben wird. Wenn der steigt, dann haben alle gewonnen.“ Allerdings fehlten ihm noch ausreichend Informationen. „Mit mir hat niemand gesprochen, was Cadillac genau vorhat.“

(lifePR) (