Tipps: So macht man das Auto richtig schnee- und eisfrei

Wenn das Auto über Nacht unter einen weißen Pracht verschwunden ist, müssen Besen und Eiskratzer ran, um das Auto von Eis und Schnee zu befreien. Dabei genügt es nicht, nur Gucklöcher freizukratzen. So schreibt Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung vor, dass der Fahrzeugführer dafür sorgen muss, dass „seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden“. Sind die Scheiben nicht ordentlich frei gemacht von Eis und Schnee, kann dies mit einem Bußgeld zwischen 10 und 35 Euro geahndet werden. Was man beim Winterdienst am Auto beachten sollte, beschreibt die Zeitschrift auto motor und sport in ihrer neuen Ausgabe.



Vom Schnee befreien: Zuerst sollte man das Auto vom Schnee befreien. Auf Dach, Motorhaube und Heckklappe darf kein loser Schnee mehr liegen, der sich während der Fahrt lösen kann und dadurch die eigene Sicht oder die des Autofahrers im Wagen dahinter beeinträchtigen kann.



Eisschicht beseitigen: Auch ohne Stand- oder Scheibenheizung lassen sich Scheiben mit einem guten Eiskratzer per Hand vom Eis befreien. Dabei sollte man den Eiskratzer nicht mit zu viel Druck ansetzen, dadurch lassen sich Kratzer vermeiden. Am besten immer in eine Richtung schaben und nicht hin und her. Auch die Wischblätter sollte man vom Eis befreien. Daran haftende Eisklümpchen können ebenfalls die Scheibe verkratzen.



Scheiben sauber halten: Gerade im Winter sollte man die Scheiben regelmäßig reinigen, weil von nassen und gestreuten Fahrbahnen oft Schmutz und kleine Sandpartikel auf die Scheiben geschleudert werden. Bevor man das Auto für die Nacht abstellt, sollte man die Scheiben reinigen, sonst kann der feine Sand auf den Scheiben beim morgendlichen Eiskratzen die Scheiben beschädigen und verkratzen, egal wie vorsichtig man arbeitet.



Aufbewahrung und Pflege: Grundsätzlich können Eiskratzer das ganze Jahr über im Fahrzeug aufbewahrt werden. Allerdings sollten sie nicht ungeschützt im Kofferraum herumliegen, denn dadurch können Schmutz oder Sand an die Schaberkanten und den Schneebesen gelangen. Am besten sollten man Eiskratzer und Schneebesen in eine Hülle packen. Es schadet auch nicht, die Geräte von Zeit zu Zeit mit einem milden Waschmittel und warmem Wasser von Hand zu reinigen.



