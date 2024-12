Test Handstaubsauger: Kein Sauger fällt durch

Wer sein Auto sauber halten will, der nutzt meist einen Handstaubsauger. Wer dabei auf gängige Marken setzt, wird durchweg mit eher überzeugenden Leistungen belohnt. Das zeigt ein aktueller Test von acht akkubetriebene Handstaubsaugern, die auto motor und sport mit der Anwendungstechnik des Pflegemittelherstellers Dr. O.K. Wack Chemie in Ingolstadt getestet hat. Kein Gerät fiel durch, fünf Sauger erreichten das Ergebnis „gut“, drei schnitten mit „befriedigend“ ab. Dabei ist für ein gutes Ergebnis nicht allein die Saugstärke entscheidend. Wichtig sind auch die Strömungsoptimierung, die von der Saugdüse, vom Saugrohr und vom Gehäuse des Gerätes abhängt, sowie Zubehör, um auch Tierhaare und Schmutz aus Ecken und schmalen Fugen aufsaugen zu können.



Ein Kriterium im Test, das mehrere Modelle Punkte kostet, ist fehlendes Zubehör. Dazu gehören die Produkte von Black & Decker, Kärcher und Vorwerk, die abgesehen von Ladegeräten und Wandhalterungen kein Zubehör mitbringen. Mit diesen Geräten kommt man deshalb schlecht in Ecken und schmale Zwischenräume. Bei Einhell, Severin und Bosch sind dagegen verschiedene Düsen und Saugrohre zur Verlängerung inklusive.



Schwierige Verschmutzungen wie Hundehaare stellen manche Sauger vor Probleme, insbesondere, wenn die richtige Bürste fehlt. So liefert der Nilfisk-Sauger bei normalen Verschmutzung das beste Ergebnis, kommt mit Hundehaaren aber schlecht zurecht. Besonders gut in Sachen Tierhaare funktioniert der Severin-Sauger mit seinem Bürsten-Aufsatz, aber auch Einhell und Rowenta sind in dieser Hinsicht stark. Nicht jeder Sauger entfernt den Testsand in Ecken und an Kanten genauso gut, wie er es auf der Fläche tut. Hier brilliert der Einhell, auch die Geräte von Black & Decker sowie Bosch überzeugen. Fazit: Käufer sollten besonders auf die persönlichen Anforderungen achten.



Und wer wurde Testsieger? An der Bewertung „sehr gut“ nur knapp vorbei schlittern der Einhell TE-HV 18/06 Li (120 Euro) und der Severin HV 7146 (63 Euro). Der Einhell überzeugt in allen Disziplinen und schafft es, sogar in kleinste Ecken zu kommen. Der zweitplatziere Severin ist nur halb so teuer, hat aber die längste Akkulaufzeit und überzeugt in fast allen Bereichen – nur bei Ecken und Fugen gibt es Abstriche.



Mit „gut“ abgeschnitten haben zudem die Sauger von Black & Decker (95 €), Kärcher (92 €) und Rowenta (85 €). Der Black & Decker liefert beste Saugergebnisse, er schwächelt aber bei Hundehaaren. Auch ist der Sauger relativ schwer und laut. Der Kärcher CVH 3 Plus saugt gut in allen Bereichen, hat aber nur 10 min Akkulaufzeit und wenig Zubehör. Der Rowenta X-Touch ist besonders handlich, saugt gut und verfügt über viel Zubehör. Doch die geringe Akkulaufzeit von maximal 10 min und Schwächen beim Saugen in Fugen kosten Punkte. Mit „befriedigend“ bewertet wurden die Geräte von Vorwerk (129 €), Bosch (103 €) und Nilfisk (105 €). Alle drei Geräte haben Schwächen bei der Saugleistung.



