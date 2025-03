TOP Motorrad Werkstatt 2025: MOTORRAD listet die besten Werkstätten in Deutschland

Werkstattleistung mit Gesamtzufriedenheit, wahrgenommener fachlicher Kompetenz, Aus- und Weiterbildung und Google-Ratings der vergangenen zwölf Monate

Erstmals erhalten die Leserinnen und Leser voneine umfangreiche Orientierung bei der oft schwierigen Suche nach der geeigneten Werkstatt für ihr Motorrad. In Kooperation mit dem QuantiQuest Institut entstand die Übersichtmit den besten rund 800 Betrieben. Sie alle erfüllen die strengen Kriterien der Studie.Die aktuelle Ausgabe von MOTORRAD bietet auf zehn Seiten detaillierte Informationen rund um die Werkstattsuche und die Ergebnisse der Studie. Heft 7/2025 ist ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper). Zudem lassen sich die rund 800 qualifizierten Betriebe unter www.motorradonline.de/werkstattsuche/ einsehen.„Konnten Motorradfahrer früher viele Servicearbeiten selbst an ihren Fahrzeugen durchführen, ist das heutzutage immer weniger möglich. Mehr Elektronik an den Motorrädern, ihre höhere Komplexität und eine Schwerpunkt-konzentrierte Konstruktion lassen viele Motorradfahrer Abstand vom DIY nehmen“, so Robert Glück, Ressortleiter Service von, der die Studie redaktionell begleitete. „Umso wichtiger ist eine gut erreichbare Werkstatt, der man vertrauen kann und deren Serviceangebot auf die eigenen Bedürfnisse passt. Mit der Erhebunggeben wir unseren Lesern die Möglichkeit, zielgerichtet auf die für sie passenden von über 800 Werkstätten zuzugehen, die in den Auswertungen aller erhobenen Parameter überzeugen konnten.“Zur Erhebung von Basisinformationen erhielten rund 3.200 Werkstattbetreiber zunächst konkrete Fragen zu ihren Leistungen, Zertifizierungen und Aus- und Weiterbildungen. Zudem wurden Standorte, Markenbindung, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt. Zur Bewertung der Werkstätten kam auch künstliche Intelligenz zum Einsatz: Mittels eines trainierten Sprachmodells („Large Language Model“) konnten rund 150.000 Kundenurteile ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach 11 Kategorien analysiert werden. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Tonalität der Bewertungen: positiv, neutral oder negativ. Die Qualität der Ergebnisse unterlag einer kontinuierlichen manuellen Überprüfung durch ein speziell ausgebildetes Experten-Team, das sowohl die Kodierung als auch das Sprachmodell der Studie stetig optimiert.Erhoben und ausgewertet wurden insbesondere folgende Kriterien: