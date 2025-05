Die Zeiten, in denen man gemietete Elektroautos vollgeladen abholen und fast leergefahren zurückgeben durfte, sind bald vorbei. Während Anbieter wie Sixt und Hertz schon länger verlangen, dass Mietstromer mit einem „vergleichbaren Akkustand“ zurückgegeben werden müssen, ist das bei Avis noch nicht der Fall, wird sich aber bald ändern, wie die Zeitschrift auto motor und sport berichtet. Aktuell sind noch bis zu 30 Euro Ladestrom bei Europcar gratis. Wer derzeit ein reines Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid bei Europacar mietet, erhält den Wagen mit mindestens 80 Prozent Akkuladung. Zurückgegeben werden muss dieser aber mit nur 15 Prozent. Überträgt man das auf ein Auto mit 80 kW großem Antriebsakku und einem Schnelllade-Säulenpreis von rund 60 Cent, lassen sich so pro Anmietung und je nach Kilowattstunden-Preis um die 30 Euro sparen.



Doch diese Regelung wird Europcar bald abschaffen. Künftig will der Autovermieter auch bei Stromern und Hybridmodellen die Regelung für Verbrenner übernehmen. Dann muss der E-Mietwagen mit dem gleichen Füllstand wie bei der Anmietung zurückgegeben werden. Wer zum Laden keine Zeit hat, kann die „Full-Battery-Option“ buchen. Dann lädt Europcar gegen Gebühr.

