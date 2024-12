Simon Ribnitzky wechselt zur Motor Presse Stuttgart

Mit dem Wechsel von Simon Ribnitzky (35) zum Fachmagazin CARAVANING verstärkt das Medienhaus Motor Presse Stuttgart ab Januar seinen Bereich Aktive Freizeit.



Ribnitzky kommt vom Dolde Medien Verlag, wo er seit 2022 Chefredakteur des Titels Reisemobil International ist. Seine berufliche Laufbahn begann er nach dem Studium der Publizistik/Politikwissenschaft und einem anschließenden Masterstudium des Journalismus bei der Deutschen Presseagentur (dpa), bevor er 2019 – zunächst als Crossmedia-Redakteur – zu Dolde Medien ging.



Simon Ribnitzky unterstützt CARAVANING-Chefredakteur Ingo Wagner und das Redaktionsteam mit seiner fachlichen Expertise und seinem journalistischen Gespür für relevante Themen dabei, den bereits sehr erfolgreich eingeschlagenen Weg der digitalen Transformation zu vollenden und die seit 1959 monatlich erscheinende Print-Ausgabe noch stärker an Bedürfnisse der Leserschaft anzupassen. Schon jetzt ist CARAVANING das marktführende, reichweitenstärkste Wohnwagen-Magazin. Auch digital ist die Marke auf Erfolgskurs: Der YouTube-Kanal „Clever Campen“ von CARAVANING und promobil hat bereits fast 70.000 Abonnenten – Tendenz steigend.



Der Wechsel von Simon Ribnitzky gibt Chefredakteur Ingo Wagner die Möglichkeit, neue crossmediale Formate zu entwickeln, seine langjährigen engen Kontakte in der Branche zu intensivieren und damit CARAVANING und die Motor Presse Stuttgart noch stärker als bisher nach außen zu repräsentieren.



„Mit Simon Ribnitzky gewinnen CARAVANING, sein Schwesterblatt promobil und die Motor Presse Stuttgart einen motivierten Fachjournalisten im Bereich mobile Freizeit und Camping, der über große Erfahrung mit Freizeitfahrzeugen und eine einwandfreie Reputation in der Branche genießt“, sagt Ingo Wagner.



„Ich freue mich sehr darauf, bei CARAVANING Verantwortung zu übernehmen sowie noch crossmedialer zu arbeiten und die integrierte Redaktion mit meiner Expertise unterstützen zu können“, so Simon Ribnitzky.

