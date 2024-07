SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON

2

Dieist eine der beliebtesten Rallyes für klassische Autos bis Baujahr 2003. Zum Jubiläum geht es vom 4. bis 6. Juli hoch hinaus: Gleich zwei Mal steht die Silvretta-Hochalpenstraße im Streckenplan. Die traditionsreiche Alpenstraße wurde vor 70 Jahren - zu Pfingsten 1954 - offiziell eröffnet. Sie ist Namenspate der Rallye, die das Medienhauszusammen mit Montafon Tourismus veranstaltet.Zu den weiteren Highlights zählen neben zahlreichen weiteren Passstraßen die Auftaktetappe mit Start und Ziel in Partenen (Donnerstag, 4. Juli ab 12:00 Uhr) und die Ankunft im Rahmen des Därflifestes von Gaschurn (Freitag, 5. Juli ab ca. 15:30 Uhr) und die Zielankunft für die gesamte Rallye im Zentrum von Schruns (Samstag, 6. Juli ab ca. 14:15 Uhr).Die beliebte Alpenrallye mit einer Gesamtdistanz von 590 Kilometern führt über traumhafte Straßen im Montafon und angrenzenden Regionen. Die rund 180 Teams werden mit ihren klassischen Autos teilnehmen. Mit Exponaten von insgesamt über 30 verschiedenen Marken aus acht Jahrzehnten Automobilgeschichte ist das rollende Museum vielseitig besetzt.Das Markenspektrum reicht von Alfa Romeo bis VW. Ältestes Auto am Start wird ein Vauxhall aus dem Baujahr 1932 sein. Jüngstes Auto ist der Mercedes SL55 aus dem Baujahr 2002. Zum ersten Mal dabei ist der dreifache Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl. Der Kärntner startet in einer Toyota Celica ST aus dem Baujahr 1973. „Ich freue mich, mit einem brutal lässigen Auto rund um die Silvretta zu fahren“, sagt der 53-Jährige vor seiner Premiere bei der. „Ich erwarte schöne Tage, an denen ich nette Leute kennenlerne, und das Ganze in einer angenehmen Atmosphäre“.Diese Atmosphäre möchte auch Daniel Sandrell, Bürgermeister der Gemeinde Gaschurn, genießen. Der Montafoner wird seinem „bürgerlichen“ Beruf als Elektromeister entsprechend mit einem typischen Handwerkerauto starten, einem VW T2 Pritsche (Baujahr 1971). Die Restaurierung wird erst kurz vor dem Fallen der Startflagge abgeschlossen sein.Seit dem vergangenen Jahr kompensiert die Classic Rallye ihren CO-Fußabdruck durch die Unterstützung der Organisation Wilderness International e.V.. Außerdem sorgt die Nutzung einer App zur Kommunikation mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für eine spürbare Verringerung des Papierverbrauchs.Alle Informationen zur traditionsreichsten Oldtimerrallye derunter: https://event.motorpresse.de/silvretta-classic-2/