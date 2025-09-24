Renault-Vorstand: Es wird keinen Verbrenner-Megane mehr geben
Haak: Wir haben zu viele Modelle – Keine Kombis und klassisch-kantige SUV
Fokussieren will sich Renault stärker auf Modelle mit einem großen Raumangebot. „Vor allem Raumkonzepte wie Espace, Twingo und Scenic stachen besonders hervor. So etwas ist auch wieder in der Planung“, so Haak. „Dafür stand die Marke Renault, und dafür soll sie auch künftig wieder stehen.“ Derzeit arbeite Renault „an Konzepten mit einer besonders guten Raumausnutzung und hoher Variabilität“. Dagegen sieht Haak für Kombis und klassisch-kantige SUV keinen Platz bei Renault, sondern nur bei Dacia. „Es gibt zu diesem Thema durchaus Diskussionen bei uns. Ich sehe allerdings keinen klassischen, kantigen SUV. Das ist ein Dacia-Thema. Renault behalten eher den Crossover-Charakter.“ Gleiches gelte für Kombis. „Das wird ebenfalls für Dacia ein Thema sein, zumindest mit Verbrenner, in der Folge auch mit E-Antrieb. Bei Renault planen wir nicht, so ein Konzept einzuführen.“
Redakteur: Jens Dralle