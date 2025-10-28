RUNNER’S WORLD und die Techniker starten den Open Run Club
Laufcommunity für alle
„Vermutlich kennt das jeder: Gerade bei wenig verlockendem Wetter ist es schwerer, sich zu motivieren, wenn man allein losziehen muss. Eine Community von Laufpartnern zu haben, ist dann Gold wert“, sagt Martin Grüning, Chefredakteur von RUNNER’S WORLD. „Und wir wollen vor allem zeigen, dass das Laufen eine große Community ist und Einsteiger und ‚Profis‘ miteinander bei einem solchen Treff Spaß haben können.“
Gelaufen wird die legendäre 7,4 Kilometer lange Runde um die Außenalster in verschiedenen Tempogruppen. Für alle, denen diese Strecke noch zu lang ist, gibt es Paten, die sie sicher geleiten, und zwei Ausstiegspunkte mit einem bereitstehenden MOIA-Abholservice zurück zum Startpunkt. Am Sonntag, 16. November 2025 um 11 Uhr geht es los, drei weitere Termine folgen (30. November, 14. Dezember, 11. Januar).
Bei jedem Lauf werden bekannte Health- und Running-Influencer wie @doctommy und @majakleeene und natürlich die Redaktion von RUNNER’S WORLD und ihre Experten dabei sein und hilfreiche Infos für ein gesundes Lauftraining geben. Zudem können sich die Teilnehmenden am Start- und Zielpunkt bei motivierender Musik mit warmem Tee und Wasser versorgen. Attraktive Gewinne sowie die Community spornen zum Wiederkommen an.
„Bei der Techniker glauben wir an das Potenzial jedes Einzelnen. Mit dem Open Run Club in Hamburg möchten wir die Menschen ermutigen, den ersten Schritt ins Laufen zu wagen, ohne gleich den Druck zu haben, eine ganze Runde um die Alster laufen zu müssen“, sagt Catharina Keck, Marketingspezialistin bei der Techniker. „Es geht uns darum, dass die Teilnehmenden die Freude an Bewegung entdecken und sich in einer unterstützenden Gemeinschaft wohlfühlen.“
„Real-Life-Erlebnisse und Community-Building spielen in unseren Medienkooperationen eine immer größere Rolle“, sagt Anika Magenheim, Unit Key Account Director Lifestyle und Unit Brand Head Men's Health, Women's Health & RUNNER'S WORLD. „Ich freue mich sehr, mit der Techniker einen starken und authentischen Gesundheitspartner für den neuen Open Run Club gewonnen zu haben.“
Die Teilnahme am Open Run Club ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Alle Infos gibt es unter openrunclub.de