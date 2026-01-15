Prof. Pförringer: Nicht ständig aufs Display schauen
„Wir können unseren Autos zuhören“: Ohne Handy fahren wir deutlich besser
Dabei bezieht sich der Mediziner auf die Rennfahrerin Sophia Flörsch, die in der Formel 3 und auch schon beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans gestartet ist. Sie sagte dem Mediziner: „Es geht um Wahrnehmung, Risikoabschätzung und Entscheidung – alles in Millisekunden. Im Cockpit nimmst du unzählige Eindrücke gleichzeitig auf: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen.“ Ablenkung stört genau das. Prof. Pförringer: „Wir können unseren Autos zuhören, wir können uns konzentrieren und dadurch die Straße ein Stückchen sicherer machen, ein Stückchen zügiger vorankommen und die sprichwörtliche Freude am Fahren voll ausschöpfen. Am besten gelingt das, wenn nicht immer ein Display uns ablenkt“, schreibt der Mediziner. „Stay awake, act smart – bleiben wir mit unseren Gedanken auf der Straße. Ohne Handy fahren wir alle deutlich besser Auto.“