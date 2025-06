Privatkundenkäufe: T-Roc löst den Golf ab

Nicht der VW Golf, sondern der T-Roc ist bei Privatkunden aktuell der beliebteste Neuwagen in Deutschland. Nach einer Auswertung der Zeitschrift auto motor und sport auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis April 9673 T-Roc an Privatkäufer ausgeliefert, der VW Golf kam auf 7494 private Kunden. Umgekehrt ist die Rangfolge, wenn man die gewerblichen Käufer dazu nimmt. Beim Gesamtabsatz lag in den ersten vier Monaten der Golf mit 28.861 verkauften Modellen vor dem T-Roc mit 25.138. Beim T-Roc ist der Privatkundenanteil mit 38,5 Prozent deutlicher höher als beim Golf (26,0 Prozent). Schon auf Rang 3 der beliebtesten Automodelle bei Privatkunden liegt der Dacia Sandero mit 6762 Privatzulassungen.



Interessant ist die Auswertung des Absatzes nach dem Alter der Privatkunden. Denn da steht plötzlich das Elektroauto Cupra Born ganz oben. Bei den 30- bis 49-jährigen Privatkunden ist der Born das beliebteste Auto, noch vor den Verbrennern Golf und T-Roc. Von Januar bis April liegt bei den 30- bis 39-jährigen der Cupra mit 1677 Neuwagen auf Rang 1, gefolgt vom Seat/Cupra Leon (1485), dem Cupra Formentor und VW Golf (je 1270). Bei den 40- bis 49-jährigen steht der Born mit 1878 verkauften Neuwagen auch ganz oben, vor dem Golf (1487) und dem T-Roc (1244). Erst in den Altersklassen darüber behauptet der T-Roc den Spitzenplatz.

