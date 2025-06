Premiere: Erstmals startet die New Mobility Rallye der Motor Presse Stuttgart im Europa-Park

Was für ein Startpunkt! Unter der Stahlkonstruktion der imposanten Achterbahn „Silver Star“ versammeln sich am 25. Juni 2025 die verschiedensten Autos mit alternativen Antrieben zur diesjährigen New Mobility Rallye für Fahrzeuge mit innovativen Antrieben. Sie wird erstmalig gemeinsam mit dem Europa-Park ausgerichtet, auf dessen Gelände im badischen Rust die 250 Kilometer lange Rundstrecke beginnt und dann weiter unter anderem durchs Elsass führt. Für den größten Freizeitpark Deutschlands, der 2025 sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist die Rallye Bestandteil des diesjährigen Jubiläumsprogramm.Doch anders als bei dem bis zu 130 km/h schnellen „Silver Star“ kommt es bei der New Mobility Rallye, ausgerichtet vonundals Publikationen der Motor Presse Stuttgart, nicht allein auf Tempo an: Unterwegs sind fantasievoll ausgestaltete Wertungsprüfungen zu absolvieren. „Es geht um Gleichmäßigkeit, nicht um Geschwindigkeit“, sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von. „Neben den sportlichen Prüfungen bietet das Event auch die Gelegenheit für einen informativen Gedankenaustausch rund um die Zukunft der Mobilität.“Autofans bieten Start und Zieleinlauf eine Show verschiedenster hochmoderner Fahrzeuge wie etwa ein Audi A6 Avant e-tron performance, ein XPENG G6 AWD Performance, ein Opel Grandland Electric GS, ein Skoda Elroq Respectline und viele mehr. „Gerade im Jubiläumsjahr freuen wir uns, gemeinsam mit der Motor Presse Stuttgart neue Impulse zu setzen und generationsübergreifende Begeisterung für innovative Mobilität zu wecken“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin Ann-Kathrin Mack.Wer gerne an der diesjährigen New Mobility Rallye teilnehmen möchte: Es sind noch einige Restplätze verfügbar. Alle Infos und Online-Buchung unter event.motorpresse.de/mobility-rallye