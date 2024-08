Porsche sieht mit K1 gute Chancen im obersten SUV-Segment

Porsche-Vorstandschef Oliver Blume hat den Einstieg ins Segment der elektrischen Luxus-SUV durch das Modell K1 bekräftigt und erwartet, dass sich Porsche in diesem Segment durchsetzen kann. „Wir sehen für Porsche gute Chancen im obersten SUV-Segment. Der Markt ist weltweit groß, die Kaufkraft hoch und die Renditen stark. Unser Anspruch ist es, auch in diesem Segment das sportlichste Produkt anzubieten.“ Zielgruppe für den vollelektrischen Siebensitzer sind vor allem vermögende Kunden in Nordamerika und Asien. Der K1 werde „eine ausgeprägte Sportlichkeit, hohe Exklusivität und viel Funktionalität“ bieten.



Die aktuellen Probleme mit der SSP-Plattform haben laut Blume keine Auswirkungen auf den K1, der voraussichtlich 2027 auf den Markt kommen soll. „Technisch kommen wir gut voran. Der K1 steht auf einer Version der SSP-Plattform und wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommen. So wie immer geplant.“ Angepasst habe man allerdings die Erscheinungstermine der Modelle im VW-Konzern. „Was den Konzern betrifft, haben wir ein paar Schrittfolgen angepasst – aber nicht wegen technischer Themen. Es geht um die Harmonisierung unserer Cycle-Pläne, also wann in welcher Reihenfolge wir unsere Produkte der Marken in die Märkte bringen.“ Welche Auswirkungen diese Anpassung für den K1 bedeutet, sagte Blume nicht.



Redakteure: Birgit Priemer & Michael Pfeiffer

