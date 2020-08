Pressemitteilung BoxID: 810810 (Motor Presse Stuttgart)

Porsche Panamera mit neuem Nürburgring-Rekord

Alle Antriebsarten sollen auf einem Band produziert werden

Porsche hat mit dem kommenden Panamera-Topmodell Turbo S einen neuen Rekord für Oberklasse-Limousinen auf dem Nürburgring aufgestellt. Der Gran Turismo mit 630 PS starkem Biturbo-V8 unterbot den bisherigen Rekord des Mercedes AMG GT 63 S um 0,3 Sekunden. Das erfuhr auto motor und sport aus Porsche-Kreisen. Der Panamera entsprach weitestgehend der Serienversion – bis auf den Überrollkäfig und den Rennsitz zur Sicherheit für Testfahrer Lars Kern. Der Rekord glückte am 24. Juli im dritten Versuch.



Mercedes AMG hatte den bislang gültigen Rekord im Oktober 2018 auf der damals 20,6 Kilometer langen Teststrecke auf der Nordschleife aufgestellt. Der frühere Rennfahrer und AMG-Entwicklungsingenieur Demian Schaffert hatte Rennstrecke in 7:25:41 min bewältigt. Weil die offizielle Strecke leicht verlängert wurde und inzwischen 20,832 Kilometer umfasst, wurde die Rekordzeit auf 7:30:11 min hochgerechnet. Diese Zeit hat der Porsche Panamera nun mit 7:29:81 min knapp unterboten. Umgerechnet in Strecke sind das 14 Meter Vorsprung gegenüber Mercedes.

