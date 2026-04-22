Peugeot-Chef: 208 läuft als Verbrenner weiter
Neue 208-Generation startet elektrisch und mit eckigem Lenkrad
Da es den neuen 208 nur als Elektromodell geben wird, kündigt Favey an, dass der aktuelle Verbrenner-208 vorerst auf dem Markt bleibt. „Das machen wir für diejenigen unter unseren Kunden, die bewusst keine neue Technologie suchen, sondern ein einfaches, bewährtes und preiswertes Auto wollen. Für sie werden wir das bisherige Modell weiter anbieten. Das ist sehr wichtig, weil wir wissen, dass es eine Zeit lang dauern wird, bis der Markt zu 100 Prozent elektrisch wird.“
Dennoch laufe die Zeit für Verbrenner im Kleinwagensegment ab. „Es ist klar: Verbrennermodelle im B-Segment wird es nicht ewig geben. Darum erscheint es uns auch logisch, in ein neues Modell zu investieren, das State of the Art sein wird im zukunftsträchtigen Markt der BEV im B-Segment. Und für den anderen Teil des Marktes, der irgendwann verschwinden wird, haben wir ein Auto auf einer bekannten und kostengünstigen Basis.“
Redakteur: Stefan Cerchez