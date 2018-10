November ist Hochzeit für Wechsel der Autoversicherung

30.10.18

Für viele Autofahrer endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember. Wenn man seine Police kündigen möchte, um beispielsweise einen günstigeren Preis zu erzielen, muss bei der Frist von einem Monat bis zum 30. November die Kündigung eingereicht haben. Deshalb ist der November meist der Monat, in dem die Police für die Autoversicherung überprüft wird. Woran man einen guten Versicherungsvertrag erkennt, zeigt AUTO STRASSENVERKEHR in der aktuellen Ausgabe.Insgesamt sechs Merkmale sind entscheidend. Bei Billigpolicen fehlt oft der Verzicht auf Einspruch bei grober Fahrlässigkeit. Wichtig ist außerdem die Regelung bei der Neuwertentschädigung: Bei Totalschaden oder Diebstahl zeichnen sich gute Verträge durch einen Schutz von mindestens zwölf Monaten aus. Aufpassen sollte man auch bei der Absicherung der Marderbisse: Gute Policen umfassen nicht nur den zerbissenen Schlauch sondern auch die Folgeschäden.Bei Tierschäden sollten Schäden für alle Tierarten und nicht nur für Haarwild abgedeckt sein. Außerdem sollte der Versicherungsschutz die „Mallorca-Police“ umfassen. Sie gleicht bei Mietwagen geringere Deckungssummen in der Kfz-Haftpflicht im Ausland aus. Als sechsten Punkt empfiehlt AUTO STRASSENVERKEHR den Rabattschutz. Er verhindert teure Rückstufungen nach Unfällen.Welche Versicherung die günstigste ist, hängt vom Fahrerprofil ab. Deswegen hat AUTO STRASSENVERKEHR die Tarife anhand von sieben verschiedenen Profilen verglichen: Familie mit kleinen Kindern, junge Fahrer, Familie mit erwachsenen Kindern, Vielfahrer, Beamte, Singles und Rentner. Der Unterschied von einer mager ausgestatteten Police zu einer mit empfehlenswerten Mehrleistungen beträgt in vielen Fällen lediglich 20 bis 30 Euro im Jahresbeitrag.AUTO STRASSENVERKEHR erscheint alle 14 Tage und gehört zur Redaktionsgruppe Automobil der Motor Presse Stuttgart. Inhaltliche Schwerpunkte sind Neuheiten, Tests und Fahrberichte erschwingliche Modelle sowie lesernahe Kaufberatung und Service.