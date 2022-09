Neuer Skoda-Chef: Wir wollen emotionaler werden

Zellmer will noch mehr SUV anbieten – Elektrischer Kleinwagen für 20.000 Euro

Der neue Skoda-Chef Klaus Zellmer will die tschechische Automarke emotionaler machen und noch stärker in Richtung SUV weiterentwickeln. „Skoda ist eine ehrliche, authentische und traditionsstarke Marke, die wir jetzt noch stärker ausprägen wollen. Wir werden emotionaler werden und streben eine starke Design-Differenzierung an“, sagte Zellmer im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. Zudem werde Skoda „noch stärker in Richtung SUV gehen, also eher höhere Fahrzeuge mit erhöhter Sitzposition für den Fahrer mit besserer Übersicht im Straßenverkehr.“



Während andere Hersteller kleinere Baureihen eher einstellen oder nicht weiter entwickeln, will Skoda im Kleinwagensegment weiter stark bleiben. „Im Segment der Kleinwagen mit Verbrennungsmotor ist Skoda traditionell sehr stark – und bleibt es“, so Zellmer. Einen Skoda-Kleinwagen mit Elektroantrieb wird es kurzfristig nicht geben: „Bei den batterieelektrischen Kleinwagen sehen wir aktuell noch nicht die notwendigen Skalierungseffekte, die wir brauchen. Deshalb befinden sich die ersten elektrischen Modellangebote eher in den oberen Segmenten und nicht ganz unten.“



Das Ziel sei es, einen batterieelektrischen Kleinwagen für rund 20.000 Euro anbieten zu können. „Für uns ist es wichtig, dass wir dem Charakter der Marke treu bleiben und Fahrzeuge mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch im Einstiegssegment anbieten. Deswegen werden wir dort naturgemäß etwas später präsent sein. Unser Ziel ist ein batterieelektrischer Kleinwagen für um die 20.000 Euro. Bei unserem hohen Qualitätsanspruch ist dies ein äußerst ehrgeiziges Ziel, für das wir kämpfen.“



Redakteurin: Birgit Priemer