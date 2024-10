Neue Smartwatch entlarvt Bluthochdruck

Über den eigenen Blutdruck Bescheid zu wissen, kann lebensrettend sein. Denn ist er chronisch zu hoch, werden die Gefäße übermäßig belastet und langfristig geschädigt – und das gefährdet sämtliche Organe, insbesondere Herz, Hirn und Augen. Die Magazine Men’s Health und Women’s Health haben deshalb gemeinsam mit dem Hersteller Huawei eine Initiative gestartet, um das Thema auch bei jüngeren Menschen mehr in den Fokus zu rücken.„Schon in den Altersgruppen zwischen 18 und 49 Jahren leiden rund 16 bis knapp 18 Prozent der Menschen unter Bluthochdruck, ergab eine repräsentative Befragung aus unserem Haus“, sagt Franziska Bruchhagen, Chefredakteurin von Women’s Health. „Allerdings ist die Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher, denn 41 Prozent der Befragten gab an, dass bei ihnen noch nie der Blutdruck gemessen wurde oder die jüngste Untersuchung lange her ist.“ Da erhöhter Blutdruck lange symptomlos bleiben kann, wird er häufig nur per Zufall entdeckt oder wenn bereits Organschäden entstanden sind.Doch das könnte sich jetzt ändern, denn mit der neuen Huawei Watch D2 gibt es erstmals einen Fitness-Tracker, der zugleich ein medizinisch zertifiziertes Blutdruckmessgerät ist und sich dennoch so trägt wie eine herkömmliche Smartwatch. Auf diese Weise wird das Auf und Ab des Blutdrucks permanent aufgezeichnet, ohne dass voluminöse Manschetten getragen werden müssen, die sich immer wieder mit störendem Brummen aufblasen wie bei üblichen Langzeitmessungen. Das macht die Kontrolle des eigenen Blutdrucks viel einfacher.So lassen sich Probleme schneller erkennen und zudem besser nachhalten, wie effektiv die ergriffenen Gegenmaßnahmen sind. Mit welchen Lebensstilveränderungen sich der Blutdruck positiv beeinflussen lässt, schildern große Artikel in den Herbstausgaben von Men’s Health (11/24) und Women’s Health (06/24), die ab 10. bzw. 29. Oktober 2024 im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich sind. Zudem können sich die Leserinnen und Leser noch bis zum 7. November über die Internetseiten der Magazine als Tester der neuen Huawei Watch D2 bewerben ( Link ). Die zehn Gewinner werden über ihre Erfahrungen berichten und dürfen das Gerät anschließend behalten.