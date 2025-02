Neu: Brillenkollektion von auto motor und sport und Mister Spex – inspiriert von der Formel 1

„Looks, die allen anderen eine Spur voraus sind“ – dafür steht die neue Brillenkollektion von auto motor und sport x Mister Spex. Die klare Nr. 1 in Auflage und Reichweite der Auto-Kaufzeitschriften in der DACH-Region* und die innovative Brillenmarke haben sich zu einer langfristig angelegten Kooperation zusammengetan und präsentieren ab heute die neuen Sonnen- und Korrekturbrillen sowie die passenden Etuis.„Die Themen Auto und Brille gehören nicht zuletzt unter Sicherheitsaspekten zusammen“, sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung. „So ist in vielen Situationen, zum Beispiel bei tief stehender Sonne, eine Sonnenbrille beim Fahren unverzichtbar. Und auch, dass die Sehkraft mit einer Brille korrigiert werden muss, merken viele Autofahrer meist bei Fahrten in der Dunkelheit zuerst.“Die auto motor und sport x Mister Spex-Kollektion setzt Maßstäbe in Sachen Stil und Funktionalität. Inspiriert von den legendären F1-Rennstrecken wie Zandvoort und Indianapolis verkörpern die Modelle Dynamik, Präzision und Zeitlosigkeit und bringen so ein Stück Rennsport-Feeling in den Alltag. Ihr markantes Design vereinen sie zudem mit innovativen Materialien, die höchsten Tragekomfort garantieren, sowie einer hochwertigen Verarbeitung. „Klare Linien und sportliche Eleganz – dafür stehen die Modelle der auto motor und sport-Kollektion von Mister Spex“, sagt Markus Eiberger. „Damit sind sie das perfekte Accessoire für alle, die ihren Look mit einer Extraportion Geschwindigkeit aufwerten möchten.“Die Brillen der Kollektion auto motor und sport x Mister Spex sind ab sofort in ausgewählten Mister Spex-Stores erhältlich oder online unter misterspex.de/ams * Auflage IVW Q4/2024 (Gesamtverkauf), Reichweite AWA 2024 & ma 2024 Pressemedien II, Leser pro Ausgabe