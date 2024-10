„Nach fünf Minuten darf ich aufhören.“

Als bekannteste und erfolgreichste Fitness-Creatorin Deutschlands gehört Sport zum Berufsalltag, doch auch Pamela Reif muss mitunter Tricks anwenden, um den „inneren Schweinehund“ zu überwinden. „Mein ultimativer Tipp ist die 5-Minuten-Regel“, erzählt sie im Gespräch dem Magazin: „Die zwingt dazu anzufangen. Und wenn man nach fünf Minuten nicht weitermachen will, darf man aufhören – aber das tut man am Ende doch fast nie.“ Es gelte, die Hürde möglichst klein zu halten, dann falle vieles im Leben leichter.Für sie persönlich ist es schwierig, früh genug ins Bett zu gehen. „Inzwischen schaffe ich es, um circa 23.30 Uhr zu schlafen und bin da äußerst stolz drauf“, verrät sie im Interview. Früher sei es meist mindestens 1 Uhr gewesen. Seitdem sie verstärkt darauf achte, früher ins Bett zu gehen, spüre sie: „Wow, habe ich nochmal mehr Energie! Man gewöhnt sich so sehr an den Ist-Zustand, dass man gar nicht weiß, wie gut man sich fühlen könnte.“ Das Projekt: 22 Uhr schaffen: „Ich bin jetzt schon ganz gespannt, was dann alles passiert.“Die aktuelle(6/24) ist ab heute als Heft und als ePaper auch unter shop.motorpresse.de erhältlich.