Nach September-Höchststand ist Sprit wieder billiger

LeichteEntspannung an den Tankstellen: Die Preise für Super sind nach ihrem Jahreshöchststand Ende September um 7 Cent pro Liter im Oktober gesunken – und tun es weiter. Im Oktober kostete Super E5 im Bundesschnitt 1,87 €, der günstigere Kraftstoff E10 1,81 €. Der Dieselpreis sank im Oktober dagegen nur leicht um 2 Cent auf 1,82 €. Dabei täuschen die Durchschnittszahlen darüber hinweg, dass die Preise im gesamten Oktober täglich gesunken sind. Am 1. Oktober kostete E5 noch 1,93 €, um dann schrittweise bis auf 1,845 € am 31. Oktober zu sinken. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Vergleichsportals mehr-tanken. Und die Autofahrer können sich freuen: In der ersten November-Woche blieben die Preise stabil auf ihrem niedrigeren Niveau mit leichter Tendenz nach unten.Analysiert man die Preise nach Bundesländern, tankten die Berliner Super-Kraftstoff am günstigsten. In der Bundeshauptstadt kostete E5 im Schnitt 1,846 €, 2 Cent weniger als im Bundesdurchschnitt. Diesel war mit 1,80 € in Rheinland-Pfalz am günstigsten (2 Cent unter Bundesschnitt). Am teuersten war Super in Thüringen mit 1,89 € für E5 und 1,83 € für E10 € (jeweils 2 Cent über Bundesschnitt), den höchsten Preis für Diesel verlangten die Tankstellen in Brandenburg mit 1,84 € (2 Cent über Bundesschnitt).Auch die täglichen Preisausschläge haben sich im Oktober auf ein Normalmaß reduziert. Zwischen den höchsten Preisen am Morgen und Nachmittag und den Tiefstpreisen am Abend und der Nacht lagen im Oktober bei Superkraftstoff höchstens 5 bis 10 Cent. Um diese Spanne schwankten auch die Dieselpreise.Erstaunlich: Wo Kraftstoff günstig ist, da ist er offenbar auch dauerhaft preiswert. Seit Monaten führen Sankt Augustin bei Bonn, Hilden, Viersen und das rheinische Langenfeld die Liste der günstigsten Städte Deutschlands an. In Sankt Augustin war im Oktober Super E5 um sieben (!) Cent günstiger als im Bundesdurchschnitt, in Hilden um 6,7 Cent.Die Autofahrer in Konstanz müssen verzweifeln: Schon zum zehnten Mal in Folge sind die Preise in der Stadt am Bodensee die teuersten in Deutschland. Im Oktober kostete E5 im Schnitt 1,97 € und war damit 10 Cent teurer als im Bundesdurchschnitt und kostete sogar rund 17 Cent mehr als in der günstigsten deutschen Stadt Sankt Augustin! Besonders hoch sind auch die Spritpreise in Dormagen mit 1,94 € sowie in Willich, Garbsen, Hürth und Worms (jeweils 1,93 €).Keine großen Veränderungen gab es im Oktober bei der Auswertung der Preise nach Spritmarken. Die günstigsten Marken sind weiterhin ED und Avanti, gefolgt von Score. Autofahrer zahlten bei ED für E5 1,80 €, das waren knapp 6 Cent weniger als im Bundesschnitt von 1,866 €. 10 Cent mehr als bei ED zahlten die Kunden der teuersten Marke OMV, die für den Liter E5 rund 1,90 € verlangte.der Marke auto motor und sport nutzt nicht nur die Preisdaten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes, sondern auch von Usern gemeldete Kraftstoffpreise. Mehrmals täglich werden Preise von rund 14.500 Tankstellen deutschlandweit ausgewertet. Die App wurde im Oktober 2023 10,7 Millionen Mal (Visits nach IVW) für Preisvergleiche aufgerufen. Die Page Impressions lagen bei 29,2 Millionen (PIs nach IVW).Die App bildet die Spritpreise in einer Listen- und Kartenansicht für die gewählte Spritsorte ab. Dabei zeigt die App auch an, ob es sich aktuell lohnt, mit dem Tanken wegen noch sinkender Preise zu warten. Zudem integriert das Vergleichsportal auch mehrere Tausend Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen. Zudem ermöglicht mehr-tanken den Vergleich verschiedener Stromtarife und somit der Kosten für eine Ladung. User können hierbei optional das genutzte E-Fahrzeug, die gewünschte Ladeleistung oder Ladedauer hinterlegen. Ab sofort können Nutzende Ladestopps entlang einer Route planen. Hierzu kann entsprechend das Fahrzeug, der Verbrauch und die persönlich registrierten Tarife hinterlegt werden.Hinweis: Aufgrund technischer Probleme bei der Markttransparenzstelle kam es zeitweise zu Ausfällen bei der Übertragung der Preise.