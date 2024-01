Mercedes-Vorstand Schäfer fordert von Regierung „absolut verlässliche Rahmenbedingungen“

Vorgaben müssen auch für technische Vorgaben verlässlich sein

Vorgaben der Politik, auf die man sich verlassen kann, fordert Mercedes-Technikvorstand Markus Schäfer im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport. Er kritisiert, dass die Bundesregierung ohne Vorwarnung ihre Förderzusagen für den Kauf von Elektroautos nicht eingehalten hat und befürchtet, dass dies auch in anderen Bereichen passieren könnte wie beim automatisierten Fahren, in das die Hersteller Milliarden-Summen investieren. „Wir wünschen uns absolut verlässliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Deutschland, Europa, für die Märkte mit neuen Technologien“, so Schäfer.



Vertrauen benötigten aber nicht nur die Hersteller. „Es ist wichtig, dass der Kunde Vertrauen hat auch in neue Technologien. Dass er sich auch wirtschaftlich auf neue Rahmenbedingungen verlassen kann. Und gerade, wenn es um Umbrüche geht, sei es beim automatisierten Fahren oder der Elektromobilität, ist es wichtig, dass man sich darauf verlassen kann.“ Deshalb habe sich Mercedes entschieden, für einen Übergangszeitraum den staatlichen Anteil an der Umweltprämie zu übernehmen. „Für Bestellungen, die noch im Januar 2024 zugelassen und ausgeliefert werden, übernehmen wir den ursprünglich von staatlicher Seite geplanten Zuschuss sowie unseren Herstelleranteil für Fahrzeuge, die nach den ursprünglichen Regeln 2024 förderfähig gewesen wären.“