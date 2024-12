Mercedes: Antonelli fährt im ersten Jahr nicht um die Formel-1-Meisterschaft

Der Mercedes-Rennstall will 2025 den erst 18-jährigen Fahrer Kimi Antonelli behutsam aufbauen und auf die Saison 2026 vorbereiten, in der neue Regeln in Kraft treten. Deshalb dämpft Teamchef Toto Wolff die Hoffnungen, dass Antonelli gleich im ersten Jahr um die Meisterschaft fahren könnte. „Ein Wunderkind ist er erst, wenn er die Leistung auch wirklich in der Formel 1 bringt. Wir hoffen, dass es eher früher als später passiert, aber sicher nicht gleich am Anfang“, so Wolff im Gespräch mit der neuen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. Entsprechend warne er die Anteilseigner des Rennstalls „zu glauben, dass die guten Testwerte sich einfach so ins Rennen umsetzen lassen werden“. Laut Wolff hat Antonelli bislang „9000 Testkilometer in Formel-1-Autos abgespult“.



Der Mercedes-Chef sieht kein übermäßiges Risiko in der Verpflichtung des jungen Italieners. „Wenn man die Erwartung hat, dass er in Melbourne auf der Pole-Position steht, das Rennen gewinnt und sofort um die Meisterschaft fährt, dann ist das Risiko groß, weil das nicht passieren wird“, so Wolff. „Wenn wir so herangehen, dass der Junge 18 Jahre alt ist, sehr talentiert, aber natürlich erst einmal da hineinwachsen muss und dabei Fehler machen wird, dann hält sich das Risiko in Grenzen. Deswegen machen wir es ja auch. Wir sehen 2025 als ein Übergangsjahr und wollen ihn für 2026 vorbereiten, wo alles für alle bei null beginnt.“

