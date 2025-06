Mercedes AMG bleibt dem Verbrenner treu

Mercedes-AMG wird trotz der Entwicklung des Performance-Elektromodells GT XX dem Verbrenner treu bleiben. „Unsere Kunden müssen sich keine Sorgen machen, wir haben kein natürliches Ende für irgendeine Antriebstechnologie definiert“, sagte AMG-Chef Michael Schiebe im Interview mit der Online-Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. Vergangene Woche hatte schon Konzern-Chef Ola Källenius gegenüber auto motor und sport angekündigt, das Mercedes am Verbrenner festhält, trotz der neuen E-Modelle. „Die elektrifizierten Hightech-Verbrenner werden länger laufen, als wir es ursprünglich erwartet hatten“, so Källenius. Mercedes habe sich zu dieser „Kurskorrektur“ entschieden.AMG-Chef Schiebe bekräftigt, dass auch AMG am Verbrenner festhält, weil die Voraussetzungen in den wichtigsten Automärkten zu unterschiedlich seien. „Die Rahmenbedingungen setzen der Gesetzgeber und die Kunden. Da zeigt es sich, dass wir höchst flexibel sein müssen. Wir haben momentan nicht vor, uns innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf eine Technologie festzulegen.“ Im Gegenteil sei AMG dabei, einen neuen V8-Motor zu entwickeln. „Da kommt ein fantastisches Aggregat, das sehr leistungsfähig und noch effizienter sein wird und die immer anspruchsvoller werdenden Regularien erfüllt. So stellen wir sicher, dass die Kunden, die diesen Antrieb lieben und die Kunden, in deren Markt es vielleicht noch keine entsprechende Ladeinfrastruktur gibt, weiterhin einen Mercedes-AMG fahren können.“Dieser V8-Motor werde vom Entwicklungsaufwand her ein „komplett neuer Motor“ sein. Er werde eine „deutlich höhere Effizienz“ haben sowie „deutlich mehr Leistung“. Das Triebwerk werde in mehreren Baureihen eingesetzt. Auf die Frage, ob der V8 auch in der C-Klasse angeboten wird, antwortete Schiebe mit einem klaren Nein.Selbst die Rückkehr zu einem V12-Motor will Schiebe nicht ausschließen. „Ich sage niemals nie“, so der AMG-Chef, der allerdings einschränkt, dass es Technologien geben, für die es „keinen großen Markt mehr gibt“.Jens Dralle