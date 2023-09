MHP: Qualität der China-Autos stark verbessert

Porsche-Tochter sieht hiesige Autobauer unter Druck

Chinesische Autobauer, die ihre Modelle nach Europa exportieren, haben nach Einschätzung der Porsche-Beratungstochter MHP in Sachen Qualität stark aufgeholt. Da sie auch in Sachen Software stark sind, sieht MHP die europäischen Hersteller bei Elektroautos unter Druck. „Die Qualität der importierten Fahrzeuge ist nicht mehr vergleichbar mit denen von vor 10 oder 15 Jahren. Die neuen Modelle, die jetzt nach Europa importiert werden, sind von der Produktionsqualität und der materiellen Anmutung eigentlich nicht mehr von dem zu unterscheiden, was wir jetzt hier von VW oder Stellantis gewöhnt sind“, sagt MHP-Senior-Manager Augustin Friedel der Zeitschrift auto motor und sport. „Ich glaube, da ist langfristig nicht mehr viel zu holen.“



Deshalb werde die Software im Elektroauto immer wichtiger. „Die Differenzierung wird definitiv über die Software stattfinden. Und das hört dann nicht bei der Software im Fahrzeug auf. Es wird nachher auch stark darum gehen, wie gut das Auto in andere Ökosysteme eingebunden ist – also, wie gut klappt zum Beispiel die Integration des digitalen Ökosystems eines Smartphones, gibt es digitale Streamingdienste oder aber bietet das Auto smartes Laden?“ Hier sieht MHP die europäischen Hersteller eher gegen die führenden chinesischen Hersteller im Hintertreffen. „Der Vorsprung gerade von China liegt, optimistisch formuliert, bei zwei bis drei Jahren.“



Allerdings gelte der Vorsprung nicht für alle chinesischen Autobauer. „Neueinsteiger wie Nio und Xpeng, die sich über Software definieren, sind immer noch ein kleiner Teil vom chinesischen Markt“, so Friedel. „Dementsprechend viele Marken gibt es in China, die softwaretechnisch auch noch nicht so weit sind. Es ist heute noch eine kleine Gruppe, nicht alle sind uns meilenweit voraus, aber das Risiko ist schon da, dass genau die aktuell am schnellsten wachsen und die Marktanteile für sich gewinnen.“ Allerdings sieht der MHP-Manager auch die amerikanischen Hersteller Tesla, Rivian und Lucid vor der Konkurrenz in Europa.



Redakteur: Carina Belluomo