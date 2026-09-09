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Luxembourg Classic Rallye 2026: Präzision, Panorama und wahre Legenden am Start

Großherzogtum ist Bühne für Automobilgeschichte

(lifePR) (Stuttgart, )
Ganz Luxembourg wird am kommenden Wochenende zur Bühne für fahrende Automobilgeschichte. Wenn sich am 11. und 12. September die Flagge zur 6. Luxembourg Classic Rallye hebt, starten mehr als 120 Teams auf sorgfältig ausgewählten Routen zu einem Wettbewerb, der bewusst nicht auf Tempo, sondern auf Gleichmäßigkeit, Timing und Teamwork setzt – „Bewahren durch Bewegen“ ist hier gelebtes Prinzip.

Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von Motor Klassik, betont den besonderen Charakter des Wochenendes: „Wenn sich Menschen und liebevoll restaurierte Oldtimer auf den Straßen begegnen, entsteht mehr als eine Ausfahrt: Es entsteht ein gemeinsamer Moment für Menschen, die Leidenschaft, Handwerk und Tradition teilen.“

Eines der Highlights in diesem Jahr ist die Teilnahme der Rennfahrer-Legende Walter Röhrl. Der zweifache Rallye-Weltmeister tritt erneut gemeinsam mit Christian Geistdörfer an. Ein Duo, das wie kaum ein anderes für Präzision, Strategie und perfekte Kommunikation steht. Röhrls außergewöhnliche Karriere – zwei WM-Titel, Siege in Monte Carlo und die legendäre Bestzeit am Pikes Peak machen seine Teilnahme zu einem besonderen Moment für Fans und Fahrer gleichermaßen.

Mit am Start: Die besonders für lange Autofahrten designten MAC JEANS. Was mit Walter Röhrl als Testimonial für die MAC Ultimate Driver Pants Collection begann, die in Kooperation mit der Motor Presse-Medienmarke auto motor und sport entwickelt wurde, geht jetzt den nächsten Schritt: Eine Jeans als Walter Röhrl Edition, die Performance, Komfort und authentischen Stil verbindet.

„Neben großen Namen im Cockpit sorgen auch einzelne Fahrzeuge für Gesprächsstoff, wie der Omega MV6, Baujahr 1995, ein Youngtimer mit Charakter und Langstrecken-Genen“, erzählt Bert Brandenburg, Leiter des Geschäftsbereichs Event der Motor Presse Stuttgart. „Besonders bemerkenswert: Als Vorbesitzer wird Box-Legende Max Schmeling genannt, was dem Fahrzeug eine außergewöhnliche kulturhistorische Note verleiht:  Ein Stück deutscher Sportgeschichte auf vier Rädern, das nun im Feld der Luxembourg Classic weitergeschrieben wird.“

Über eine Gesamtdistanz von 449 Kilometern führt die Rallye-Strecke durch die Luxemburger Ardennen, das Minett und entlang der Mosel, inklusive Abstecher nach Rodemack und dem großen Finale auf dem Place Guillaume II (Knuedler) in Luxemburg-Stadt. Alle Infos wie zum Beispiel detaillierte Angaben zum Streckenverlauf und die besten Spots für Zuschauer gibt es unter www.classic-rallyes.com.

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, Runner’s World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

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