Langstreckenfahrt Stuttgart-Rom: BMW-Sechszylinder braucht nur 4,93 Liter Diesel auf 100 km

Langstreckenfahrt ohne Tankstopp: 1335 km bis zum Mittelmeer

Schafft man mit dem neuen Sechszylinder-Diesel im BMW Siebener eine Fahrt über rund 1100 km von Stuttgart nach Rom ohne Tankstopp? Die Zeitschrift auto motor und sport hat im normalen Verkehr die Probe aufs Exempel gemacht mit einem 2,6 Tonnen schweren Serienmodell des 740d 48 Volt Mildhybrid, mit drei Liter Hubraum und 299 PS, besetzt mit Chefredakteur Michael Pfeiffer und Fotograf Hans-Dieter Seufert. Offiziell verbraucht die Limousine nach WLTP 6,1 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Die Fahrt zeigt, dass man mit dem 740d noch sparsamer fahren kann und die 73 Liter Diesel im Tank sogar weiter reichen als bis nach Rom.



Trotz Schwäbischer Alb, Voralpenland, Fernpass und Brenner sowie Stadtverkehr in Rom verbrauchte der Siebener nur 4,93 Liter Diesel pro 100 Kilometer. In Rom zeigte das Display noch eine Reichweite von rund 300 Kilometern an, weshalb die Fahrt bis ans Mittelmeer verlängert wurde. Angekommen in Grosseto, nach 1335 Kilometer, hatte der Siebener 65,8 Liter Diesel verbraucht – und immer noch sieben Liter im Tank. Redakteur Pfeiffer: „Da sage noch einer, der Diesel sei tot. Nein, er lebt – trotz der Politik und ein paar übereifriger Auto-Manager.“