Kundenurteil: Das sind die 1847 besten Autohändler in Deutschland

Bei ihnen stimmt alles: Von rund 30.000 Autohäusern in Deutschland, die Neuwagen oder Gebrauchte verkaufen, dürfen sich 1847 zu den Top-Autohändlern des Landes zählen. In einer KI-gestützten Auswertung von 600.000 Kundenbewertungen in relevanten Online-Portale und der Online-Fahrzeugbörse autoscout24.de sowie einer überprüfenden Umfrage von 10.000 Autohäusern, die in die engere Wahl kamen, setzten sich diese 1847 Händler im Ranking der Zeitschrift auto motor und sport sowie dem QuantiQuest Institut München mit der Top-Note 1 durch. Analysiert wurden die Kundenbewertungen nach acht Haupt- und vier Zusatzkategorien. Um Rezensionen auszuschließen, die sich auffallend ähneln, deren Unabhängigkeit zweifelhaft erscheinen oder im Urteil völlig unglaubwürdig sind, wurde KI eingesetzt, um die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen.



Im Ranking der Top-Autohändler 2025 wurden unter anderem die fachliche Kompetenz, das Auftreten der Verkäufer, das Ambiente im Autohaus, die Serviceangebote (Probefahrt, Fahrzeugübergabe und Fahrzeugankauf) und das Preis-Leistungsverhältnis (inklusive Preis- und Kostentransparenz sowie Verhandlungsbereitschaft) bewertet. Maximal konnte ein Autohaus 100 Punkte erreichen, ab 88 Punkten gab es die Topbewertung „sehr gut“.



Das Ergebnis dürfte Autokäufer freuen. Denn egal, ob sie einen Neuwagen oder einen Gebrauchten suchen, sie finden in jeder Region – in Großstädten, aber auch auf dem Land – einen Top-Händler. Dabei zeigen nicht nur Markenhändler gute Leistungen, sondern auch Freie und Mehrmarkenhändler. Besonders groß ist das Angebot von Top-Autohäusern naturgemäß in Großstädten. Im Ranking tauchen allein 34 Händler in Berlin auf, Hamburg verfügt über 23 hervorragende Händler, Köln hat 15, München 11, Frankfurt/Main 8 und Stuttgart 7.



Die neue Händlerstudie Top-Autohändler 2025 löst den bisherigen Händlertest ab, für den bislang einmal im Jahr rund 1000 Händler bundesweit von Testkäufern besucht und bewertet wurden. Mit dem neuen Verfahren ist es auto motor und sport möglich, die Leistungen von rund 30.000 Autohäusern aus Sicht ihrer Kunden zu analysieren und die besten zu präsentieren.

