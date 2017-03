Krüger: Redet den Diesel nicht kaputt

BMW-Vorstandschef Harald Krüger hat auf dem auto motor und sport Kongress in Stuttgart ein Plädoyer für den Diesel abgelegt. „Lassen sie uns den Diesel in Deutschland nicht kaputt reden. Der Diesel ist entscheidend, um die Klimaziele 2020 zu erreichen", sagte Krüger vor 400 Automanagern im Internationalen Kongresszentrum Stuttgart. „Der Diesel ist bis 2020, 2025 für die Effizienz eine ganz wichtige Maßnahme."



Angesprochen auf die hohen NOx-Emissionen von älteren Dieselfahrzeugen sagte Krüger, man müsse sich anschauen, was man in Dieselfahrzeugen bis Euro 5 etwa durch Nachrüstung verbessern könne. „Bei Bestandsautos muss man sehen, was noch möglich ist. Wir sind noch nicht am Ende."



Zudem betonte Krüger, dass BMW neben der Fokussierung auf Elektroautos auch weiterhin an der Brennstoffzelle arbeiten werde. „Wir werden beide Konzepte weiter verfolgen. Es kann sein, dass es regional unterschiedliche Angebote gibt", so Krüger. So sei es denkbar, dass es künftig Länder gibt, die das Angebot eines Brennstoffzellenautos zur Bedingung machen, um Autos im Land zu verkaufen.



Neben dem Elektroauto sieht Krüger auch eine wichtige Zukunft in Plug-in-Hybriden. Dank der wachsenden Reichweiten von bis zu 100 Kilometern rein elektrischem Fahren könnten die Menschen elektrisch zur Arbeit pendeln. Zugleich seien sie aber flexibel, um längere Strecken mit dem Verbrennungsmotor zu fahren.



Mit einem Rückgang der Absatzzahlen schon im nächsten Jahrzehnt rechnet Krüger nicht. „Wir sehen weiter Wachstum beim Fahrzeugabsatz. Wir werden zwar mehr Flotten sehen. Das wird aber nicht zu einer Reduzierung der Absatzzahlen führen." Krüger verweist auf den Mittelstand in China, der noch großen Nachholbedarf beim Auto habe.

