Kraftstoffpreise in Deutschland: Mäßiger Rückgang in 2024 – enormes Sparpotenzial durch aktuelle Preisschwankungen

Im Jahr 2024 sanken die Kraftstoffpreise in Deutschland mäßig im Vergleich zu den Vorjahren, dennoch war 2024 das drittteuerste Jahr für Kraftstoffe, nach den Jahren 2022 und 2012*. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E5 lag bei 1,783 Euro, während der Liter Super E10 1,737 Euro und Diesel 1,654 Euro kostete. Super E5 stieg um 8,1 Cent im Vergleich zum Vorjahr, Super E10 sank um 4,8 Cent und auch der Dieselpreis verzeichnete einen Rückgang von 7,1 Cent.Die tiefsten Preise wurden im September 2024 erreicht, als der Preis für Super E5 im Schnitt bei 1,70 Euro pro Liter lag, Super E10 bei 1,641 Euro und Diesel bei 1,541 Euro pro Liter. Demgegenüber standen die Höchstpreise im Frühjahr: Der Liter Super E5 und Super E10 erreichten im April ihre Höchstwerte mit 1,909 Euro und 1,73 Euro, während Diesel mit 1,787 Euro im Januar 2024 am teuersten war.Zum Ende des vergangenen Jahres haben sich die Kraftstoffpreise sehr moderat verhalten und lagen, gerade über die Weihnachtstage, konstant bei 1,743 Euro pro Liter Super E5. Doch mit dem Beginn des neuen Jahres 2025 sind die Kraftstoffpreise in Deutschland wieder gestiegen, denn seit dem 1. Januar 2025 wurde der CO2-Preis für klimaschädliche Kraft- und Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl und Gas von 45 auf 55 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid angehoben. Die aktuellen Kraftstoffpreise liegen in Deutschland bei 1,797 Euro pro Liter für Super E5, 1,738 Euro pro Liter für Super E10 und 1,668 Euro pro Liter für Diesel (Stand: 06.01.25).Das Jahr 2024 war das drittteuerste Jahr für Kraftstoffe, nach den Jahren 2022 und 2012*. Die Entwicklung der Preise im vergangenen Jahr war vor allem durch die CO2-Abgabe geprägt, aber auch von sinkenden Rohölpreisen, die für eine gewisse Entspannung sorgten. 2023 war zuvor ein Jahr mit hohen Kraftstoffpreisen, die jedoch im Vergleich zu 2022 schon deutlich gesunken waren. Die Preise schwankten dabei stark, was durch globale Marktentwicklungen und steuerliche Anpassungen beeinflusst wurde. 2022 war das Jahr mit den höchsten Preisen, vor allem bedingt durch die Spannungen des Ukraine-Kriegs, die Sanktionen gegen Russland und die drastisch gestiegenen Rohölpreise.Bei den günstigsten Tankstädten führt Viersen mit insgesamt sechs Platzierungen, darunter vier Mal auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei folgt Castrop-Rauxel, das ebenfalls sechs Mal auf der Liste zu finden ist, darunter einmal auf dem ersten und zwei Mal auf dem zweiten Platz. Kaiserslautern landet auf Platz 3, mit vier Platzierungen und drei Mal auf Platz zwei.Die teuerste Tankstadt des Jahres 2024 ist jedoch ohne Zweifel Konstanz. Die Stadt schaffte es in jedem Monat unter die Top drei, davon zehn Mal auf den ersten Platz. Dormagen folgt mit ebenfalls 12 Platzierungen, davon elf Mal auf dem zweiten Platz. Willich rundet die Top drei der teuersten Tankstädte mit sechs Platzierungen ab.Die Tankstellenmarke ED behauptete sich mit zwölf Platzierungen auf Rang eins als unangefochtener Spitzenreiter. Auf Platz zwei folgt Globus mit insgesamt zehn Platzierungen, davon sieben Mal auf dem zweiten Rang. Calpam belegt Platz drei und ist mit fünf Platzierungen eine feste Größe unter den günstigen Marken. Im Bereich der teuersten Marken dominiert Aral mit zwölf Platzierungen, davon drei Mal auf dem ersten Platz. Shell folgt mit zehn Platzierungen, darunter zwei Mal an der Spitze. Wie sich die Tankpreise in den kommenden Monaten entwickeln, bleibt abzuwarten. Ein Preisvergleich vor dem Tankvorgang lohnt sich aktuell enorm, denn die Spritpreise schwanken pro Tag um 13 Cent pro Liter Diesel und 12 Cent pro Liter Super E5 und E10. Das monatliche Sparpotenzial bei drei Tankvorgängen pro Monat und einem Tankvolumen von 60 Liter beträgt dabei für Super E5 21,60 Euro pro Monat und 259,20 Euro pro Jahr! 