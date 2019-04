Pressemitteilung BoxID: 747569 (Motor Presse Stuttgart)

Kooperationen sind weltweit Trend in der Automobilbranche

Für einige Hersteller vielleicht der einzige Weg zu überleben

Die Konkurrenten der Autohersteller sind nicht nur die Mitbewerber der Branche, sondern die finanzstarken Softwarekonzerne Apple, Amazon, Google und Alibaba. Die klassischen Autohersteller stehen vor gewaltigen Investitionen, um in der Mobilität der Zukunft konkurrenzfähig zu sein. AUTO MOTOR UND SPORT nennt ein Budget von 70 Milliarden Euro, dass die Hersteller zur Entwicklung für Autonomes Fahren, Vernetzung und E-Mobilität aufbringen müssen.



Viele Hersteller werden gegen die digitalen Schwergewichte nur bestehen, wenn sie Kooperationen eingehen und sich mit anderen Firmen zusammenschließen. „Die jetzt angestoßene Entwicklung ist für einige Hersteller der einzige Weg, zu überleben“, so die Zeitschrift in seiner neuen Ausgabe.



Diese Allianzen für die drei Zukunftsfelder gehen längst über deutsche Grenzen hinaus. So haben nicht nur Mercedes und BMW Kooperationen vereinbart, sondern auch VW mit Ford, BMW mit Fiat-Chrysler und Daimler mit Renault-Nissan. In der Titelgeschichte der neuen Ausgabe beleuchtet AUTO MOTOR UND SPORT den entscheidenden Trend zu mehr Kooperationen: „Der Druck wächst, für diese Entwicklung, eine Partnerschaft mit Wettbewerbern einzugehen.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (