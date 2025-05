Källenius: Wir werden uns in China behaupten

Mercedes-Chef Ola Källenius erwartet in China, dem größten Automarkt der Welt, eine erhebliche Konsolidierung der großen Zahl an Herstellern. Dabei werde sich Mercedes jedoch behaupten können, so Källenius im Gespräch mit auto motor und sport. „Auf dem Automarkt gibt es hier aktuell über 100 Player – wir erwarten eine Konsolidierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren“, so Källenius. „In diesem Kontext sind wir in unserem Segment robust unterwegs. Der Elektroanteil wird deutlich steigen, aber auch die Hybride, speziell unsere Plug-in-Hybride, werden wachsen. Bei unseren Kunden sind außerdem die Hightech-elektrifizierten Verbrenner sehr beliebt.“



Über die Zukunft des Unternehmens erklärt der Konzernchef: „Unsere Strategie sieht drei Segmente vor: zunächst einmal das Toplevel, wo wir auch herkommen, weltweit der größte Anbieter sind und auch wachsen wollen. Der größte Teil von Mercedes entfällt auf das Core-Level mit C- und E-Klasse sowie deren SUV-Derivaten. Hier wollen wir mit dem Markt organisch wachsen, und hier kommt eine starke Produktoffensive, vor allem im Bereich der Elektromobilität.“ Schließlich werde sich Mercedes mit dem neuen CLA als Einstiegsmodell auf die Kompaktklasse konzentrieren, „wo wir weltweit das höchste Absatzvolumen erwarten“, so Källenius. „Preislich verlassen wir das Segment trotz aller Innovationen dieses Modells aber nicht. Der CLA wird nicht zur neuen C-Klasse.“



Unter der Mercedes-Einstiegsklasse mit dem CLA sieht Källenius keinen Platz für Mercedes-Modelle. „Für ein Modell unterhalb unserer aktuell geplanten Fahrzeuge im Entry-Segment gibt es keine konkreten Pläne.“



Redakteurin: Birgit Priemer

