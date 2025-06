Källenius: Hightech-Verbrenner bleiben im Sortiment

Auch wenn sich Mercedes von den IAA-Premieren der elektrischen Volumenmodelle GLC und CLA hohe Absatzzahlen erhofft, werden die bisherigen Verbrennerversionen im Programm bleiben. Das bestätigte Mercedes-Chef Ola Källenius im Gespräch mit auto motor und sport. „Die elektrifizierten Hightech-Verbrenner werden länger laufen, als wir es ursprünglich erwartet hatten“, so Källenius. Zu dieser „Kurskorrektur“ habe sich Mercedes entschieden.



Der GLC basiert in seiner Neuauflage auf dem Baukasten MB.EA, ist also als reines Elektroauto konzipiert und erreicht Leistungen, die Källenius mit den Verbrennern vergleicht. „Alle theoretischen Argumente gegen die Elektromobilität sind hier widerlegt – wir haben eine hohe Reichweite, eine überlegene Effizienz und eine sehr gute Kostenstruktur. Zu dem Paket gehört auch schnelles Laden und ein sehr gutes Raumangebot.“ Und dennoch sei es richtig, die bisherigen Verbrennermodelle auf der alten Plattform im Sortiment zu halten. „Ich halte es in der jetzigen Situation für die rationalste Vorgehensweise, als etablierter Hersteller beides zu machen und nicht eine Technologie zu vernachlässigen.“

