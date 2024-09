Johann Lafer und Jean Asselborn starten bei der 4. LUXEMBOURG CLASSIC

Am 13. September beginnt die 4.am Alvisse Parc-Hotel in Luxemburg. An zwei Tagen legen die Teams über 400 Kilometer zurück. Darunter sind auch Starkoch Johann Lafer und der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Sie erleben die beeindruckende Strecke durch das Großherzogtum in einem Audi V8 (1991) aus der LOSCH Heritage Collection.Rund 100 klassische Autos aus acht Jahrzehnten verwandeln die Traumstraßen des Großherzogtums in ein faszinierendes und abwechslungsreiches rollendes Automuseum. Die ältesten Autos sind ein Bentley 4,5 Litre Le Mans und ein Bugatti 40. Sie wurden 1927 gebaut und gehören zur Elite der Automobilgeschichte. Das jüngste Auto, ein BMW M3, wurde im Jahr 2003 gebaut. Insgesamt sind Klassiker von knapp 30 Marken vertreten, darunter viele Traumautos von Alfa Romeo, Alpine, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes und Porsche.Mit gleich sieben historischen Fahrzeugen ist der Luxemburger Volkswagen-Importeur LOSCH im Starterfeld dervertreten. Das 1948 gegründete Unternehmen feierte im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Bestehen.Die reizvolle Strecke, ausgearbeitet von Ed Goedert, führt am ersten Tag vom Start am Parc Hotel Alvisse zunächst nach Clervaux. Nach der Mittagspause führt die Route durch die Fußgängerzone zu einem der Zuschauerpunkte der. Highlight am Nachmittag sind die Altstadt von Vianden und die Wertungsprüfung auf der Teststrecke in Colmar-Berg, bevor die erste Etappe bei LOSCH in Roost endet.Der zweite Tag führt das rollende Museum vorbei an der Burg Beaufort zur Mittagspause in Steinheim in der Gemeinde Rosport. Danach führt der Weg über Wecker zurück in Richtung Hauptstadt. Dort wird das rollende Museum dermitten im Zentrum bei der Zielankunft an der Gëlle Fra (Place de la Constitution) zu bewundern sein. Das erste Team wird gegen 14:20 Uhr auf dem Platz im Zentrum von Luxemburg erwartet.Weitere Informationen unter: www.event.motorpresse.de/luxembourg-classic