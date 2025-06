Jet nennt an Preismasten künftig auch Strompreise

Die Tankstellenkette Jet will künftig an allen Tankstellen, wo man auch Strom laden kann, den Strompreis neben den Kraftstoffpreisen am Preismast ausweisen. Das kündigte der Leiter des Tankstellengeschäfts der Marke, Oliver Reichert, im Gespräch mit auto motor und sport an. „Zum Konzept von Jet Strom gehört, dass der Strompreis genau wie die Kraftstoffpreise gut von der Straße sichtbar am Preismast angezeigt wird. An vielen unserer Jet-Strom-Standorte haben wir das bereits umgesetzt“, so Reichert. „Wo dies noch nicht möglich ist, zeigen wir den aktuellen Ladepreis mittels Plakaten, die von der Straße aus sehr gut sichtbar sind.“



Aktuell bietet Jet die Kilowattstunde Strom am Schnelllader für 49 Cent an. Dabei gilt der Preis auch für Kunden ohne App, Vertrag oder Grundgebühren. Damit ist Jet relativ günstig, wird aber teilweise von Discounter-Ketten unterboten. Auf deren Preisniveau wird Jet nicht absenken, weil man zusätzliche Leistungen anbiete. Reichert: „Jet bietet neben verschiedenen Snacks, gekühlten Erfrischungen und Heißgetränken zahlreiche Services und Angebote für mobile Kundinnen und Kunden – von sauberen Toiletten über Eimer und Kannen für eine klare Sicht bis hin zu Luftdruckstationen und Autowäsche. Darüber hinaus ermöglichen unsere Ultraschnellladesäulen eine Ladeleistung von bis zu 400 kW – und damit deutlich mehr als viele Discounter-Standorte.“ Deshalb sei ein höherer Preis auch angemessen. Denn schließt Reichert Preisanpassungen nicht ausdrücklich aus: „Wir beobachten den Markt auch weiterhin genau.“

(lifePR) (