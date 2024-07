Jaguar-Chef Glover: In 12 Monaten verkaufen wir letzten Verbrenner

Jaguar will schon in 12 Monaten das letzte Auto mit Verbrennungsmotor verkaufen und sich damit schon 2025 in eine reine Elektromarke mit maximal drei Modellen verwandeln. Das kündigte Jaguar-Chef Rawdon Glover im Gespräch mit auto motor und sport an. „Nach und nach werden bei uns die Produktion und der Verkauf der aktuellen Modelle eingestellt. Einige Märkte werden etwas früher dran sein als andere, doch in spätestens zwölf Monaten wird der Verkauf der aktuellen Produktpalette beendet sein“, so Glover. Damit sind die Limousinen XE und XF, der Sportwagen F-Type und der Crossover F-Pace die letzten Verbrenner der Marke.



Als rein elektrischer Autohersteller werde Jaguar zur Philosophie einer reinen Luxusmarke mit kleiner Modellpalette zurückkehren. „Mit unseren neuen Elektromodellen gehen wir zurück ins Luxussegment und kommen in andere Preisregionen. Wir werden bei rund 130.000 Euro starten, was in etwa einer Verdoppelung des heutigen Durchschnittspreises entspricht“, so Glover. „Damit einher geht eine drastische Reduzierung des Angebots – mit anderen Worten: Es gibt nur noch eine Plattform. Auf ihr werden drei Modelle stehen, das erste wird ein viertüriger Gran Turismo. Mit 1000 PS wird es der stärkste Jaguar sein, den es je gab.“



Dabei sollen die neuen Elektro-Jaguars auch im Design neue Maßstäbe setzen, allerdings nicht an Stil-Ikonen wie D-Type, E-Type und dem XJS anknüpfen. „Wir werden keine elektrisch angetriebenen Retro-Versionen unserer Klassiker bauen“, betont der Jaguar-Chef. „Die Herausforderung für uns ist, mit der neuen Generation genau das Gleiche zu tun – wir arbeiten an der nächsten Neuerfindung der Marke Jaguar. Es ist der Spirit der Marke, den wir einzufangen versuchen.“ Glover weiter: „Vor allen Dingen musst du dann dafür sorgen, dass das Auto ein Design zeigt, bei dem die Leute einfach „wow“ sagen.“



Redakteur: Heinrich Lingner

(lifePR) (